Il Trio Armonie di gran classe in concerto per la Giornata mondiale degli oceani

Domani (sabato), alle 21 nell'ex chiesa del Gesù (complesso del Michelerio), spazio alla celebrazione in musica della Giornata mondiale degli oceani, istituita dalle Nazioni Unite nel 2008.

Col titolo “Oceano di musica”, l’evento accosterà idealmente l'antico mare, celebrato dal Museo Paleontologico attiguo alla chiesa, ricco di collezioni del Pliocene, a quello di oggi. Tra i grandi reperti delle sale e gli acquerelli di Floriana Porta, raccolti nella mostra “Echi di un mondo perduto”, sarà protagonista il Trio Armonie di Gran Classe che proporrà il concerto “Armonie di emozioni”.

Il tenore baritonale Edoardo Ceresa, la pianista Cecilia De Ieso e la violoncellista Giulia Baglione eseguiranno brani di un genere musicale che unisce la profondità della musica classica alla freschezza di quella moderna, creando un ponte tra tradizione e sonorità contemporanee. Le note di Haendel e Bellini si congiungeranno con quelle di Lennon, Morricone, Piovani e altri compositori.

L'ensemble pop-lirico (nato nel 2024 a Villanova) sarà accompagnato dalla stessa artista Floriana Porta, che leggerà alcune sue poesie.

Ingressi: 5 euro, comprensivi di visita libera al museo dalle 20.30 e concerto alle 21. Prenotazione obbligatoria: 0141/592091, info@parcopaleontologico.it.