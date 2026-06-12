Asti Lirica, in scena allo Spazio Kor “La tragédie de Carmen”

Domani (sabato), alle 21 allo Spazio Kor di piazza San Giuseppe ad Asti, il festival AstiLirica incontra AstiTeatro per “La tragédie de Carmen”, dalla Carmen di Georges Bizet, nell'adattamento firmato da Peter Brook, Jean-Claude Carrière e Marius Constant.

"Sono orgoglioso - commenta l'assessore comunale alla Cultura, Paride Candelaresi - del lavoro fatto su AstiLirica. La Carmen di Peter Brook offre al pubblico una rilettura intensa del capolavoro di Bizet. Meno folkloristica e più essenziale, trasformandola quasi in una tragedia greca contemporanea. Al centro emerge una Carmen ancora più enigmatica, simbolo di una libertà assoluta che rifiuta ogni forma di possesso. In questo allestimento la tensione sensuale tra i personaggi e la forza dei loro conflitti interiori risultano particolarmente evidenti, restituendo al pubblico la potenza di una storia che continua a interrogarci sui grandi temi della libertà e del destino.”

Gli interpreti di questa produzione di Lirica Tamagno sono Irene Molinari nel ruolo di Carmen, Danilo Formaggia (Don José), Jung Jaehong (Escamillo) e Marta Leung (Micaela). L’orchestra è la Bartolomeo Bruni, diretta da Cesare Della Sciucca, con la regia di Alberto Barbi, che rivendica per Carmen «il diritto alla sensualità», con cui spaventa gli uomini che incontra, e che sarà all’origine della sua fine. Una fine violenta che lei stessa legge nelle carte, ma non per questo si tira indietro, fedele al ruolo che si è scelta. Quasi un Don Giovanni al femminile.

L’evento, inserito anche nel cartellone di AstiTeatro 48, vuole essere un ponte tra generi, portando l’opera al pubblico di un festival teatrale di lungo corso.

Ultimi biglietti: intero 12 euro; 10 euro ridotto per over 65, abbonati stagione Teatro Alfieri, tesserati Spazio Kor, Biblioteca Astense, Trenitalia, FAI e Abbonamento Musei; 5 euro ridotto operatori e Under 35.

I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Teatro Alfieri, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17 e la sera dello spettacolo in loco un’ora prima dell’inizio. Biglietti disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it.