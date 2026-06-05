Archivio di Stato, in mostra la storia delle scuole professionali nel '900

Evento
05 Giugno 2026 17:36:03
Si intitola “La memoria ritrovata. L’istruzione professionale nella Provincia di Asti nel ’900” la mostra documentaria che sarà inaugurata venerdì 5 giugno alle 18.30 all’Archivio di Stato di via Govone.
Organizzata nell’ambito di “Archivissima”, il festival dedicato agli archivi, sarà visitabile fino al 28 agosto.
Il percorso espositivo vuole raccontare la storia dell'istruzione professionale, riaccendendo un faro sull’educazione popolare dei giovani e degli adulti nel nostro Paese e raccontando le esperienze nate nell’Astigiano.
Le scuole professionali, presenti nelle campagne astigiane già dall'inizio del XX secolo, ebbero infatti un grande sviluppo soprattutto nell'immediato Dopoguerra grazie alle attività, sul territorio, del Commissariato Provinciale per l'Istruzione tecnica e dell’Ente Faina, diretto per lunghi anni dall’ing. Adolfo Mazzarolli.
«Nonostante la importante funzione sociale di questa istituzione, che riguardò generazioni di adulti fino agli anni ’70 - spiegano i promotori - la storia dell'istruzione professionale nell’Astigiano è stata a lungo tempo dimenticata dalla storiografia locale. Il nostro evento, quindi, vuole ricordare un aspetto importante dell'educazione popolare delle campagne astigiane, attraverso i materiali conservati nell’archivio e ad un fondo archivistico privato inedito contenente materiali didattici d’epoca».
L’ingresso all’inaugurazione è libero. La mostra sarà visitabile gratuitamente, con possibilità di visite guidate su prenotazione.
Per informazioni: 0141/531229.
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