Passepartout, oggi il festival continua con don Luigi Ciotti

Continua questo weekend, ad Asti, il festival culturale Passepartout, organizzato dalla Biblioteca Astense con il Comune e la Regione Piemonte, in programma fino a domenica 7 giugno con il titolo "Voci".

«Un festival dedicato alle voci» - sottolinea Roberta Bellesini, presidente della Biblioteca Astense - «è un invito ad ascoltarle nella loro pluralità: quelle che danno forma al presente, quelle che custodiscono la memoria, quelle che aprono possibilità di futuro. Ogni voce porta con sé una storia, unʼemozione, un frammento di verità. Metterle in relazione significa accogliere una pluralità che non è rumore, ma coro di umanità».

Gli incontri del weekend

Da lunedì è quindi cominciata una intensa settimana di incontri con autorevoli relatori. Ecco il calendario del weekend.

Oggi (venerdì), alle 18, l’intervento “Il coraggio di dire” a cura di don Luigi Ciotti, il sacerdote fondatore nel 1965 del Gruppo Abele (oltre che presidente, dal 1995, dell’associazione Libera contro le mafie). A seguire, alle 21, si ricorderanno gli 80 della Repubblica italiana con Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal 2015, in dialogo con Carlo Cerrato.

Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal 2015

Domani (sabato) alle 18 lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, terrà l’intervento dal titolo “Se fossi il Grillo parlante”: in sostanza, a Passepartout ci si chiederà cosa direbbe oggi Collodi su temi quali scuola ed educazione. L’evoluzione sarà invece il tema al centro dell’incontro di Telmo Pievani, evoluzionista, filosofo della scienza e saggista, che salirà sul palco alle 21.

Chiusura al femminile domenica 7 giugno. Alle 18 Alessandra Necci, direttrice del Palazzo Reale di Napoli, parlerà de “Il mondo cambiato dalle donne”, mentre alle 21 salirà sul palco Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell’Aici (Associazione delle istituzioni di cultura italiana), protagonista dell’incontro “La Repubblica delle italiane”.

Passepartout Off

Da ricordare, infine, che il cartellone sarà arricchito da un appuntamento di Passepartout Off. Venerdì 12 giugno, alle 18, il giornalista Domenico Quirico parlerà de “La voce dell’Afghanistan” in dialogo con Vanni Cornero e Gianfranco Imerito.

Ingressi

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e si tengono nel cortile della Biblioteca Astense, ad eccezione di quello del 6 giugno alle 21 con Telmo Pievani, in programma al Palco 19 (dove sono peraltro previsti tutti gli incontri in caso di maltempo). Ad introdurli Roberta Bellesini Faletti e una lettura a cura dell’attrice Ileana Spalla. Gli incontri sono trasmessi in streaming sulla pagina Facebook del festival e successivamente resi disponibili sul canale YouTube di Passepartout. Il festival - realizzato in collaborazione con Polo del ’900, Fondazione Goria, Diocesi di Asti, Ethica, L’Arcoscenico - si avvale del sostegno di Comune di Asti, Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Crt, ed è sponsorizzato da Reale Mutua Assicurazioni, Bosca Spumanti e Fineco.