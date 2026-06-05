L'Armoniosa Ensemble torna nell'Astigiano dopo i concerti nelle grandi sale europee

Dopo i concerti nelle grandi sale europee, l'Armoniosa Ensemble torna a esibirsi nell'Astigiano. Domenica 7 giugno, alle 18.30, il gruppo sarà protagonista del concerto nella chiesa romanica di San Secondo a Cortazzone, in località Mongiglietto 1, nell’ambito del Festival Internazionale del Roero – Radici, promosso da Roero Cultural Events.

L’appuntamento, ad ingresso libero, ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni, confermando l’attenzione del pubblico per un ensemble nato ad Asti e oggi presente nei principali circuiti della musica antica in Europa. Dopo gli appuntamenti internazionali delle ultime settimane - tra cui quelli all’Elbphilharmonie di Amburgo, al Gasteig di Monaco e al Konzerthaus di Berlino - il concerto di Cortazzone assume un significato particolare: un ritorno in un territorio che Armoniosa sente parte della propria storia artistica e umana, il luogo da cui tutto è partito.

Il programma

Il programma, intitolato "Bach e Venezia: lo stile italiano nella Sonata in Trio", proporrà musiche di Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani, Giovanni Benedetto Platti, Tomaso Albinoni e Georg Friedrich Händel, affidate alla formazione composta da Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello piccolo a 5 corde, Marco Demaria al violoncello a 5 corde, Michele Barchi al cembalo e Daniele Ferretti all’organo.

I commenti

“Suonare nelle grandi sale europee è una responsabilità e un’emozione enorme, ma tornare in luoghi come Cortazzone ha per noi un significato diverso e molto profondo”, dichiarano i componenti di Armoniosa. “Sono spazi che sentiamo vicini, non solo geograficamente: appartengono alla nostra storia, alla nostra formazione, al paesaggio umano e culturale da cui siamo partiti. Il fatto che il concerto sia andato sold out in così poco tempo ci rende particolarmente felici, perché ci fa sentire un’accoglienza vera. Sarà un’occasione preziosa per condividere la nostra musica con un pubblico che percepiamo come casa”.

Ingressi

L’ingresso è gratuito, con prenotazioni attualmente esaurite. In caso di disponibilità, è possibile fare riferimento alla lista d’attesa indicata dall’organizzazione del festival. Per informazioni: 366/1383420.