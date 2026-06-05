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Evento

Corale di San Secondo in concerto “tra sacro e profano”

La formazione sarà diretta dal Maestro Riccardo Glinac e accompagnata all’organo da Andrea Turchetto

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

05 Giugno 2026 16:51:57

Corale di San Secondo in concerto “tra sacro e profano”

La corale San Secondo durante un concerto nella collegiata

Domani (sabato) la Corale San Secondo proporrà il concertoPercorsi italiani - Tra sacro e profano”, in programma alle 21 nella collegiata di San Secondo.

Il coro sarà diretto dal Maestro Riccardo Glinac e accompagnato all’organo da Andrea Turchetto.

Il programma

Il programma è composto da due parti. La prima comprende brani di musica sacra che vanno dal periodo gregoriano al Rinascimento e al moderno, con pezzi firmati da importanti compositori italiani, fra cui Giovanni Pierluigi da Palestrina, Lodovico Grossi da Viadana, Lorenzo Perosi e Domenico Bartolucci (gli ultimi due furono nominati direttori perpetui della Cappella Sistina).

La seconda parte include, invece, un repertorio di musica profana con brani per coro tratti da alcune famose opere liriche dei maggiori compositori operistici italiani.

Le due parti saranno intervallate da un brano eseguito al pianoforte dal Maestro Andrea Turchetto.

L’ingresso è libero. Le offerte raccolte andranno a favore dell’associazione Auser.

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