Festival AstiLirica, lunedì il concerto “Armonie celesti”

Continua il festival Asti Lirica, cartellone di cinque appuntamenti dedicati alla musica lirica in altrettanti spazi cittadini avviato sabato scorso.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna è organizzata dal Comune di Asti, con la collaborazione di Lirica Tamagno e la direzione artistica di Renato Bonajuto.

Il secondo appuntamento sarà lunedì 8 giugno, alle 21.15 nel Cortile della Biblioteca Astense, con il concerto lirico “Armonie celesti”, galà dal Barocco al Novecento pensato per esaltare il fascino della voce e della musica in uno spazio di particolare suggestione.

Sul palco Barbara Massaro (soprano), Haiyang Guo (tenore), Gustavo Argandona (controtenore), Yiduo Zhang (basso) e Giovanni Manerba (pianista).

«Al termine del festival Passepartout - ha spiegato Roberta Bellesini, presidente della Biblioteca Astense, in occasione della presentazione di Asti Lirica - ospiteremo, per il terzo anno consecutivo, un concerto della rassegna nel nostro cortile. Il primo anno è stato un esperimento, dopodiché abbiamo accettato consapevoli della bella collaborazione nata con il festival. E devo dire che il pubblico ha apprezzato moltissimo la suggestione garantita dal cortile».

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

A seguire, sabato 13 giugno alle 21 allo Spazio Kor, “La tragédie de Carmen”, dalla “Carmen” di Georges Bizet, nell'adattamento firmato da Peter Brook, Jean-Claude Carrière e Marius Constant.

Interpreti di questa produzione di Lirica Tamagno saranno Irene Molinari nel ruolo di Carmen, Danilo Formaggia (Don José), Jung Jaehong (Escamillo) e Marta Leung (Micaela). L’orchestra sarà la Bartolomeo Bruni, diretta da Cesare Della Sciucca, con la regia di Alberto Barbi. L’evento è stato inserito anche nel cartellone di AstiTeatro 48, in quanto caratterizzato da una forte valenza teatrale.

E ancora, domenica 21 giugno, alle 21.15 nella Collegiata di San Secondo, la rassegna si aprirà alla dimensione del sacro con la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, una delle pagine più alte e toccanti del compositore, l'ultima scritta durante la permanenza in Francia. Il cast sarà selezionato tra i vincitori del Concorso Koliqi, dimostrando l’attenzione della rassegna verso i giovani talenti.

Infine, giovedì 2 luglio, alle 21 al Palco 19, il festival terminerà con “La medium” di Gian Carlo Menotti, opera da camera di grande tensione drammatica e psicologica. La produzione, firmata da Lirica Tamagno insieme a Guardiagrele Opera, vedrà sul podio Maurizio Colasanti, con la regia di Renato Bonajuto e l’Ensemble Bartolomeo Bruni.

Anche in questo caso il cast nascerà da un percorso di selezione e formazione: gli interpreti saranno scelti attraverso audizioni pubbliche avvenute al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e prenderanno poi parte ad un percorso formativo presso il festival “Go Abruzzo”.

I concerti del 8 e del 21 giugno saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per gli altri appuntamenti biglietti da 12 a 5 euro.

Per informazioni: 0141/399057.