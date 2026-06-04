“Dormono sulle colline”, il Teatro degli Acerbi in scena al cimitero

Sabato 6 e domenica 7 giugno, nel cimitero di Cinaglio, tornerà in scena “Dormono… sulle colline”, spettacolo itinerante del Teatro degli Acerbi.

Tre le repliche previste: sabato alle 20.30 e alle 22.30; domenica alle 7 del mattino. I momenti della giornata - spiegano dalla compagnia - sono stati scelti in modo tale che ciascun gruppo possa vivere un’esperienza simile, ma per certi versi completamente diversa grazie alle luci che creano suggestioni differenti: con il sole, al tramonto e di notte, illuminati dalle lampade a olio.

LO SPETTACOLO

I testi sono una rivisitazione d’autore di alcune delle più celebri pagine dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, rilette da Pietro Giovannini. Ad accompagnare le parole, le canzoni di Fabrizio De André, il cui album “Non al denaro non all’amore né al cielo”, rievocato dagli Acerbi, è stato ispirato da alcune poesie dell’Antologia.

In scena Patrizia Camatel, Dario Cirelli, Fabio Fassio ed Elena Romano, con le musiche dal vivo di Tiziano Villata. Durante lo spettacolo gli attori appaiono e scompaiono tra le tombe, conducendo a gruppi gli spettatori in un percorso di circa un’ora tra le lapidi.

L’iniziativa è organizzata dall’Ecomuseo Bma con l’associazione “I love San Felice”, che si occupa di valorizzare il monumento più importante di Cinaglio, la chiesa romanica di San Felice, con iniziative e manutenzione dell’area circostante.

L’iniziativa gode del contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CrAsti e si realizza con il patrocinio del Comune di Cinaglio, in collaborazione con la Rete Ecomusei Piemonte, il Laboratorio Ecomusei e l’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero.

Ingressi: 10 euro. I posti sono limitati. Prenotazioni obbligatorie su www.appuntamentoweb.it. Per informazioni: 338/6340624.