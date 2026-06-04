"Menopausa in salute": affrontare vampate, insonnia e caduta dei capelli con le strategie giuste

Nel 2030, 1 miliardo e 200 milioni di donne, si troverà in questa situazione, più di un ottavo della popolazione del nostro pianeta, più di quanto fosse mai successo nella storia dell’umanità.

Stiamo parlando della menopausa, fenomeno naturale nella vita femminile, momento di cambiamento, di incertezza, di crisi e, purtroppo, momento in cui ci si potrebbe sentire confuse o, peggio, in balìa di malessere.

Per parlare di questo e per risolvere ogni sintomo con le strategie giuste, sabato 13 giugno alle 17.30 alla libreria Ubik di corso Alfieri 226, sarà presente la dott.ssa Raffaela Di Pace, autrice del libro “Menopausa in salute” (Sonzogno) che dialogherà con la giornalista Monica Jarre.

“Dalle vampate alla caduta dei capelli” si legge come sottotitolo perché, in effetti, passando dai chili di troppo, ai risvegli notturni, agli sbalzi di umore, ogni trasformazione fisica o psichica di questo periodo, può creare disagio e non tutte sanno che qualsiasi difficoltà potrebbe essere facilmente risolvibile con integratori, ad esempio, con una terapia sostitutiva o con il movimento giusto.

La dott.ssa Di Pace, ginecologa e sessuologa clinica, ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisiopatologia della menopausa, si è perfezionata in Chirurgia estetica e funzionale vulvare, per diciassette anni si è occupata, tra le altre cose, di diagnosi e cura dei tumori femminili, infine, nella Clinica Zucchi di Monza (Gruppo San Donato) ha aperto un Centro menopausa.

Con il libro “Menopausa in salute” che fa parte della collana “Scienze per la vita” diretta e ideata da Eliana Liotta, lo scorso 18 maggio, la dott.ssa Di Pace ha anche vinto il prestigioso Premio Lesa per la saggistica femminile 2026, un’occasione preziosa dunque per affrontare la tematica in modo competente, per imparare, confrontarsi e risolvere dubbi.