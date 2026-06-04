ScaloFestival, sul palco campioni di sci e musicisti

Musica e sport. Sono le direzioni seguite dall’edizione 2026 di “ScaloFestival”, in programma dal 19 al 21 giugno a Cerro Tanaro. Intitolata “Vento in faccia”, è organizzata dall’Amministrazione comunale con la direzione artistica di Chiara Buratti e Aldo Delaude. Per tre giorni animerà il paese con appuntamenti tra parole e musica, alla presenza di grandi ospiti, campioni di sci e musicisti.

«ScaloFestival - dichiara il sindaco Mauro Malaga - vuole essere, nel nostro piccolo, la risposta di un paese unito e solido, ma anche visionario, a questo momento di fragilità e incertezza diffusa. Tre giorni che non sono semplice intrattenimento, ma anche ascolto, confronto e dialogo, di ispirazione, positività e di concreto impegno per la pace».

«Lo scorso anno - aggiungono gli organizzatori - abbiamo dedicato questo festival alle donne e al loro coraggio. Quest’anno abbiamo scelto il tema “Vento in faccia”, dal titolo di una delle canzoni più famose della Bandabardò, tra gli ospiti in cartellone. Un’immagine che richiama il senso di libertà, l’essere in movimento senza barriere, senza filtri, solo noi in contatto con gli altri. Il vento come simbolo di tutto ciò che non si può controllare, ma che si può scegliere e accogliere. Vento in faccia come metafora del sentirsi vivi. Ecco perché per questa edizione abbiamo scelto di imboccare due strade: la musica e lo sport. Due linguaggi universali che esprimono in modo potente il senso della libertà, ma anche il valore della cura verso gli altri. E anche per questo, ad accompagnarci in questo viaggio, ci sarà lo staff di Emergency, esempio concreto di cura sul campo delle vittime di guerra e povertà, oltre che di mobilitazione per la pace».

Il cartellone

Il festival si articola in tre giornate, con incontri pomeridiani incentrati sul mondo dello sport e concerti serali, uniti dal fil rouge del tema del festival, quel “vento in faccia” che precede le sfide, siano esse in pista o sul palco.

Si comincerà venerdì 19 giugno alle 18.30. Sul palco Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo; Andrea Lanfri, uno dei migliori velocisti paralimpici italiani e successivamente alpinista entrato nel Guinness World Record; Michele Graglia, uno dei migliori ultrarunner al mondo e autore di fama internazionale; René De Silvestro, tra i protagonisti delle ultime Paralimpiadi di Milano-Cortina. Tutti gli ospiti saranno in dialogo con la giornalista Daniela Cotto. A seguire, alle 21.30, il noto cantautore Ron accompagnerà il pubblico in un viaggio nella sua musica: in una sorta di intervista teatrale si racconta, suona, canta, con Marco Caronna e il pianista Giuseppe Tassoni.

Il cantautore Ron

Sabato 20 giugno, dalle 18.30, si terrà l'incontro con Deborah Compagnoni, leggenda dello sci alpino, insieme al fratello Yuri Compagnoni, istruttore nazionale e allenatore di sci. Sul palco anche Mauro Sbardellotto, uomo di fiducia di importanti campioni dello sci; e Roberto Manzoni, coordinatore della preparazione atletica federale della direzione agonistica di sci alpino. Gli ospiti saranno sempre in dialogo con la giornalista Daniela Cotto. Alle 21.30 sul palco la musica di Fabrizio De André diventerà protagonista assoluta con la Piccola Orchestra Sand Creek.

Deborah Compagnoni

Domenica 21 giugno la giornata conclusiva: dalle 18.30 l'incontro con Giuliano Razzoli, uno dei campioni che hanno segnato l'agonismo sugli sci; Matteo Marsaglia, sciatore per 15 anni in Coppa del Mondo; Giovanni Feltrin, allenatore responsabile della Squadra Coppa del mondo polivalenti femminile; Matteo Torchio, atleta astigiano di bob che ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Torino 2006. A condurre la conversazione il giornalista Davide Chicarella. In serata, dalle 21.30, spazio alla musica con la travolgente energia della Bandabardò: l'attuale tour celebra i 25 anni del disco live “Se mi rilasso… collasso”, ristampato in una nuova versione rimasterizzata.

Ingressi

L'ingresso a tutti gli eventi, che si terranno in piazza della Libertà, è libero. Per tutta la durata del festival sarà attiva un'area ristoro. Aggiornamenti e informazioni sulla pagina Instagram del festival.