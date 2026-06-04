Il rosso del re: passioni e segreti nella saga dei Barolo

Martedì 9 giugno alle 19.00, alla Caffetteria Mazzetti in corso Alfieri 357, sarà presentato “Il rosso del re” (Solferino), dedicato alla saga dei Barolo, secondo volume di una trilogia di Marina Marazza che, per l’occasione dialogherà con la scrittrice astigiana Maria Luisa Mosele.

Milanese, dirigente editoriale, giornalista, scrittrice, traduttrice, autrice di romanzi che sono documenti storici, che appassionano e spiegano, Marina Marazza, mette al centro dei suoi libri quasi sempre una figura femminile, in questo caso Giulia marchesa di Barolo.

Con ricerca storica meticolosa e la giusta curiosità, la scrittrice regala pagine indimenticabili anche in “Il rosso del re” e conferma la sua abilità nel descrivere in modo realistico personaggi e atmosfere.

Tra i suoi romanzi, “L’ombra di Caterina”, “La moglie di Dante”, “Le due mogli di Manzoni”, “Il segreto della monaca di Monza”, sono solo alcuni dei circa trenta che ha scritto.

Organizzato dalla libreria Ubik di corso Alfieri 226, l’evento è a ingresso libero ma si richiede la prenotazione al 0141 382056.