Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Evento

Il rosso del re: passioni e segreti nella saga dei Barolo

Martedì 9 giugno alla Caffetteria Mazzetti, Marina Marazza presenta "Il rosso del re" romanzo storico che mette al centro Giulia, marchesa di Barolo; dialoga con Maria Luisa Mosele

Monica Jarre

04 Giugno 2026 18:03:50

Il rosso del re: passioni e segreti nella saga dei Barolo

Martedì 9 giugno alle 19.00, alla Caffetteria Mazzetti in corso Alfieri 357, sarà presentato “Il rosso del re” (Solferino), dedicato alla saga dei Barolo, secondo volume di una trilogia di Marina Marazza che, per l’occasione dialogherà con la scrittrice astigiana Maria Luisa Mosele.

Milanese, dirigente editoriale, giornalista, scrittrice, traduttrice, autrice di romanzi che sono documenti storici, che appassionano e spiegano, Marina Marazza, mette al centro dei suoi libri quasi sempre una figura femminile, in questo caso Giulia marchesa di Barolo.

Con ricerca storica meticolosa e la giusta curiosità, la scrittrice regala pagine indimenticabili anche in “Il rosso del re” e conferma la sua abilità nel descrivere in modo realistico personaggi e atmosfere.

Tra i suoi romanzi, “L’ombra di Caterina”, “La moglie di Dante”, “Le due mogli di Manzoni”, “Il segreto della monaca di Monza”, sono solo alcuni dei circa trenta che ha scritto.

Organizzato dalla libreria Ubik di corso Alfieri 226, l’evento è a ingresso libero ma si richiede la prenotazione al 0141 382056.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133