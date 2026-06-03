«"Summer Funk", il nuovo singolo di Francesco Gabbani, porta anche la nostra firma»

Nicolò Provenzano e Sebastiano Carrara. Sono i due astigiani che hanno contribuito all’uscita di “Summer Funk”, nuovo singolo di Francesco Gabbani, il cantautore toscano vincitore del festival di Sanremo 2017 con “Occidentali’s Karma”.

Residenti a Milano dallo scorso settembre, si occupano di ambiti diversi. Nicolò, 27 anni, nome d’arte Millennial, si è diplomato all’istituto tecnico Artom, mentre Sebastiano, nome d’arte Nube, 28 anni, al liceo artistico Benedetto Alfieri. A livello musicale sono già conosciuti dal pubblico astigiano: Nicolò è stato per quattro anni dj resident al Palco 19 e, proprio alla consolle, è salito sul palco del festival Astimusica tre volte, in apertura dei concerti di Rebirth e Trigno. Sebastiano, invece, ha preso parte a diversi concerti al Diavolo Rosso, alla Casa del popolo e ad Astimusica, come batterista del gruppo “La canaglia e il gentiluomo”.

«Ci siamo conosciuti alla scuola media Jona – racconta Nicolò – ma per un periodo ci siamo persi. Successivamente ci siamo incontrati nuovamente e abbiamo cominciato a collaborare, tanto che ora siamo anche coinquilini a Milano. Inizialmente io mi sono dedicato molto alla musica elettronica ma poi, dopo la pandemia, ho virato verso la produzione, abbinata alla mia passione per la chitarra. E posso dire con soddisfazione che uno dei primi artisti che ho prodotto è stato Trigno, al secolo Pietro Bagnadentro, tra i trionfatori dell’edizione 2025 del talent show “Amici”.

Sebastiano, invece, ha sempre portato avanti il suo percorso artistico, che successivamente è diventato anche autoriale.

LA NASCITA DEL BRANO

«Grazie al mio progetto musicale – aggiunge Sebastiano – siamo venuti in contatto con il fratello di Francesco Gabbani, Filippo. L’abbiamo incontrato nello studio di Nicolò. Ci siamo trovati molto bene, tanto che alla prima sessione di lavoro è nato, con molta naturalezza, il brano. Io mi sono occupato delle linee melodiche e ho suonato le percussioni, Filippo Gabbani era alla tastiera e Nicolò alla chitarra, oltre che ad occuparsi della produzione. Ciò che è nato è stato subito fatto ascoltare a Francesco Gabbani che se ne è innamorato e ha sposato l’idea. Certo, l’ha rielaborata, ma è rimasto comunque fedele a ciò che avevamo pensato. Infatti, siccome il pezzo non era nato per lui, ha scritto un testo che lo rappresentasse maggiormente, mantenendo però le linee melodiche e il titolo. Siamo quindi molto soddisfatti per questo nostro primo importante piazzamento, stupiti della facilità con cui è nato il progetto, prodotto interamente da Nicolò. Basti pensare che ci siamo incontrati a gennaio e il brano è uscito lo scorso 8 maggio».

I due ragazzi sono anche molto soddisfatti dei dati di ascolto. «Non ci aspettavamo un supporto così significativo da parte dei media: il brano è infatti risultato quarto nei passaggi radiofonici italiani e secondo nei passaggi in televisione, tanto che è stato fatto ascoltare anche in trasmissioni molto popolari».

Il video ufficiale di "Summer Funk" tratto da YouTube

I PROGETTI FUTURI

Nicolò e Sebastiano non nascondono la soddisfazione di far arrivare la notizia al pubblico astigiano. «Abbiamo vissuto la classica gavetta – conclude Sebastiano – e ancora adesso svolgiamo entrambi due lavori per mantenerci, anche se il nostro sogno è quello di fare della musica la nostra professione. Per quanto riguarda il nostro futuro, vedremo. Francesco Gabbani ha ascoltato altri brani che ho scritto, per cui il canale è aperto».

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