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Festival

Astimusica, il 10 luglio si balla sulle note delle hit anni Novanta e Duemila

Annunciata oggi, dall'assessore Candelaresi, la prima delle due serate gratuite che si aggiungono al ricco cartellone di eventi

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

29 Maggio 2026 18:40:00

Astimusica, il 10 luglio si balla sulle note delle hit anni Novanta e Duemila

E' stata svelata oggi la prima delle due date ad ingresso gratuito che si aggiungono al già ricco cartellone dell'edizione 2026 di Astimusica, il festival in calendario in piazza Alfieri ad Asti dal 5 al 21 luglio, con grandi nomi internazionali e artisti italiani: da OneRepublic ad Anastacia, da Giorgia ai Litfiba.

Venerdì 10 luglio, dalle 21 all'1, spazio a "Maledetta nostalgia", una serata colorata e intergenerazionale pensata per far cantare e ballare il pubblico sulle note delle hit degli anni ’90 e 2000, ma non solo.

Il commento dell'assessore Candelaresi

«Questo format, che solitamente è a pagamento ma che noi abbiamo voluto inserire ad ingresso libero - commenta l'assessore comunale alla Cultura, Paride Candelaresi, che da mesi sta lavorando alla definzione del cartellone con Mister Wolf e Audere - è una delle due date gratuite che proporremo nell'ambito del festival, la seconda delle quali sarà annunciata in occasione della conferenza stampa di presentazione del festival, che si terrà il 9 giugno a Teatro Alfieri.

"Maledetta nostalgia" è nata per coinvolgere e far divertire insieme due generazioni: la gen Z, i giovani di oggi, e i loro genitori, che vivevano in un mondo "analogico" fatto di musicassette, cd, consolle per i videogiochi.

La colonna sonora della serata sarà composta da tutti quei brani degli anni Novanta e Duemila che stanno vivendo, con i ragazzi di oggi, una sorta di ritorno, grazie ai social e a TikTok. Mi riferisco, ad esempio, a brani di Gabry Ponte, 883, Lunapop, Eiffel 65 e Gigi d'Agostino».

Sarà quindi una "serata ponte" tra due generazioni, all'insegna di musica, ballo, animazione e "icone" di quegli anni, dalle collane hawaiane agli occhiali da sole.

Non solo. La serata è comunque rivolta a tutti perché in scaletta ci saranno anche le hit del momento».

L'annuncio con i ragazzi delle scuole

L'assessore spiega anche la modalità con cui ha deciso di annunciare l'evento. «A lanciare questa serata insieme con me - racconta - sono stati circa cento ragazzi delle scuole medie e superiori della città che, invitati dall'assessorato tramite gli insegnanti, hanno condiviso la locandina di "Maledetta nostalgia" sui loro social, postando anche una canzone, a loro scelta, per loro rappresentativa degli anni Novanta e Duemila».

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