Astimusica, il 10 luglio si balla sulle note delle hit anni Novanta e Duemila

«Questo format, che solitamente è a pagamento ma che noi abbiamo voluto inserire ad ingresso libero - commenta l'assessore comunale alla Cultura, Paride Candelaresi, che da mesi sta lavorando alla definzione del cartellone con Mister Wolf e Audere - è una delle due date gratuite che proporremo nell'ambito del festival, la seconda delle quali sarà annunciata in occasione della conferenza stampa di presentazione del festival, che si terrà il 9 giugno a Teatro Alfieri.

"Maledetta nostalgia" è nata per coinvolgere e far divertire insieme due generazioni: la gen Z, i giovani di oggi, e i loro genitori, che vivevano in un mondo "analogico" fatto di musicassette, cd, consolle per i videogiochi.

La colonna sonora della serata sarà composta da tutti quei brani degli anni Novanta e Duemila che stanno vivendo, con i ragazzi di oggi, una sorta di ritorno, grazie ai social e a TikTok. Mi riferisco, ad esempio, a brani di Gabry Ponte, 883, Lunapop, Eiffel 65 e Gigi d'Agostino».

Sarà quindi una "serata ponte" tra due generazioni, all'insegna di musica, ballo, animazione e "icone" di quegli anni, dalle collane hawaiane agli occhiali da sole.

Non solo. La serata è comunque rivolta a tutti perché in scaletta ci saranno anche le hit del momento».