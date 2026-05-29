Teatro amatoriale, presentata la rassegna "E... che sia spettacolo" con dieci serate

È giunta alla decima edizione la rassegna teatrale “E… che sia spettacolo”, organizzata dalla Rete del teatro amatoriale astigiano, in collaborazione con il Crasl19 e la FITel provinciale, che quest’anno conta dieci appuntamenti dal 12 giugno al 21 agosto.

Dieci serate in diverse località dell’Astigiano che vedono al centro altrettante compagnie teatrali che proporranno spettacoli di vario genere – dai musical alle opere classiche, fino alle rappresentazioni in piemontese – in cinque diverse località della città e della provincia.

«La rassegna – ha sottolineato Giorgio Gallo, che fa parte del gruppo degli organizzatori – è portata avanti con molta buona volontà dalla Rete del teatro amatoriale. Quest'anno saliranno sul palco compagnie che hanno già fatto parte del cartellone e altre che hanno aderito per la prima volta, come il gruppo “I poveri ignoti” e la compagnia Gruppo lettura interpretativa “Psycodonne”».

Il calendario

Ecco il calendario degli spettacoli, tutti con inizio alle 21.15.

Venerdì 12 giugno, al circolo Fernanda Cane di via Trilussa 3, la compagnia Cpia Theatre proporrà lo spettacolo "La mia Divina Commedia poco divina e molto commedia". A seguire, sabato 20 giugno, la compagnia "I poveri ignoti" in scena con "… Che si salvino i poveri" negli spazi esterni, gestiti dalla Fitel, del Nuovo Circolo Nosenzo di via Corridoni. Nella stessa sede, venerdì 26 giugno, la compagnia Lillo Agrò proporrà "E ti diranno vecchio".

Nel mese di luglio la manifestazione toccherà diverse località della provincia. Venerdì 3 luglio, in piazza Balbo a Castagnole delle Lanze, l'appuntamento sarà con la compagnia Arcoderivati e la produzione "Italian Vintage - Eleuterio" e "Sempre tua - Epistolario". Venerdì 10 luglio, sempre in piazza Balbo a Castagnole delle Lanze, la compagnia Cenacolo Alfieriano presenterà "La regina rapita".

Sabato 18 luglio l'evento si sposterà alla tenuta La Gavazza di Mongardino, dove il Gruppo Artistico Il Dusio D'Oro presenterà "Bonet and Marmelade con nonna Liz". Sabato 27 luglio, la piazza della Chiesa a Mombarone ospiterà la compagnia Novarte Comic con "Quando la vita si fa dura, ci si inventa la fregatura". L'ultimo appuntamento del mese, venerdì 31 luglio, riporterà il pubblico alla tenuta La Gavazza di Mongardino per assistere a "Il mistero del giardino delle 13", a cura della compagnia Dal Teatro...e Poi.

La rassegna si concluderà nel mese di agosto con gli ultimi due eventi, entrambi ospitati nuovamente alla tenuta La Gavazza di Mongardino. Venerdì 7 agosto il Gruppo Lettura Interpretativa Psycodonne salirà sul palco con lo spettacolo "Psycodonne", mentre venerdì 21 agosto la chiusura del cartellone sarà affidata alla compagnia J'Amprovisa con l'opera "Veni 17 - L'eredità ad magna Orsolina".

Per tutti gli appuntamenti in programma l'ingresso è libero con offerta volontaria.

Nel corso delle serate sarà inoltre presente uno spazio espositivo dedicato all'oggettistica artigianale firmata Nicole.

Per informazioni: 348/3642949.