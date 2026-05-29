Tarantino torna al cinema con la versione integrale di Kill Bill

Fine settimana di novità per gli amanti del grande schermo. Da ieri, giovedì 28 maggio, la programmazione delle sale astigiane si rinnova con quattro titoli che promettono di accontentare vari interessi.

L'evento più atteso è senza dubbio il ritorno della Sposa: arriva in sala l'edizione speciale di Kill Bill: The Whole Bloody Affair, capolavoro di Quentin Tarantino restaurato in un unico flusso di 281 minuti. Per gli appassionati di brividi debutta l'inquietante horror fantascientifico Backrooms, mentre chi cerca leggerezza potrà contare sulla commedia italiana Innamorarsi e altre pessime idee. Chiude il poker di uscite il dramma psicologico Tuner - L'accordatore, impreziosito dal premio Oscar Dustin Hoffman.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Da ieri (giovedì) nelle sale "Kill Bill: The Whole Bloody Affair", firmato da Quentin Tararantino, con Uma Thurman, Lucy Liu e Vivica A. Fox. Al cinema fino al 3 giugno, è un evento speciale di 7 giorni grazie a Plaion Pictures e Midnight Factory. Un film da 281 minuti che riunisce i primi due capitoli (Kill Bill volume 1 e 2) in un flusso continuo, potente e senza compromessi, reintegrando nel racconto numerose sequenze, molte delle quali rimaste fino a oggi inedite.



In questoTarantino ha eliminato ogni forma di divisione tra i due capitoli usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2004, riorganizzando tutto il ritmo del suo film per permettere l’innesto dei nuovi materiali.

Nel film Uma Thurman interpreta La Sposa, creduta morta dal suo ex mentore e amante Bill, che le tende un'imboscata durante le prove del suo matrimonio, sparandole in testa e privandola del bambino che porta in grembo. Per ottenere la sua vendetta, la donna si mette sulle tracce dei quattro componenti rimasti della Deadly Viper Assassination Squad prima della resa dei conti finale con Bill.

Backrooms

Nelle sale da ieri anche l'horror "Backrooms" di Kane Parsons, con Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve e Mark Duplass.

È il 1989. In un laboratorio dell’ASync Foundation si apre d’improvviso “La Soglia”: un labirinto asettico composto da uffici deserti e corridoi infiniti, illuminati da una fastidiosa luce gialla a neon. Un gruppo di ricercatori e geometri, guidato dal dottor Clark, entra nel Complex per mappare lo spazio per una futura colonizzazione che risolva la crisi abitativa sulla Terra. In questa dimensione parallela, tuttavia, il tempo scorre in modo asimmetrico e i segnali radio trasmettono voci lontane di persone non appartenenti al progetto. Quando uno dei tecnici scompare in un “noclip” improvviso, la spedizione si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro una presenza filiforme ma impalpabile, che pare fatta della stessa materia del luogo. Questa presenza appartiene a un seminterrato del laboratorio dove si nasconde un’enorme e terrificante periferia urbana.

Innamorarsi e altre pessime idee

Uscita ieri anche la commedia italiana "Innamorarsi e altre pessime idee", diretta da Simone Aleandri, con Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu.

Lino, avvocato di successo, vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia decide di lasciarlo per un affascinante chef, Paolo. Mosso da un desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano: dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore pronto a tradirla e ad abbandonarla. Per riuscire nel suo scopo coinvolge Sofia, una donna bellissima sommersa in guai legali con l’ex fidanzato. Lino le offrirà assistenza legale, lei dovrà sedurre Paolo. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo: da questa insolita collaborazione nasce qualcosa che nessuno dei due aveva previsto.

"Tuner - L'accordatore"

Infine "Tuner - L'accordatore" di Daniel Roer con Leo Woodall, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu. Il film segue la storia di Niki, ex bambino prodigio del pianoforte con un dono rarissimo: un udito assoluto capace di cogliere ogni vibrazione, ogni micro-suono nascosto nel mondo. Un talento straordinario, ma anche una condanna. La sua ipersensibilità ai rumori è talmente acuta da costringerlo a indossare protezioni auricolari e ad abbandonare il sogno di diventare pianista.

Niki si reinventa così come accordatore di pianoforti, preciso, riservato, solitario. Ma la sua vita tranquilla cambia quando qualcuno scopre che il suo orecchio perfetto può essere usato per molto più che accordare strumenti. Da quel momento Niki si ritrova coinvolto in un gioco che non ha scelto, dove ogni suono nasconde un rischio e ogni decisione può avere conseguenze imprevedibili.

L’incontro con Ruthie, giovane musicista dal talento brillante, riaccende in lui un mondo fatto di musica e possibilità. E mentre cerca un equilibrio tra ciò che lo spaventa e ciò che desidera davvero, Niki deve fare i conti con il peso del suo dono e con i limiti che gli ha imposto per anni.