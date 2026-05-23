A Lauriano la tappa di Monferrato On Stage con Giuseppe Scarpato, Ivano Zanotti e Mario Guarini e le "Storie di rock'n'roll"

Dopo l'anteprima di Villafranca lo scorso 9 maggio con Luca Martelli, Monferrato On Stage torna con l'appuntamento di Lauriano (Torino) dove, questa sera (sabato) saliranno sul palco di piazza Risorgimento Giuseppe Scarpato (chitarra), Ivano Zanotti (batteria) e Mario Guarini (basso) per raccontare al pubblico le loro "Storie di rock'n'roll".

Giuseppe Scarpato è un amico di lunga data di Monferrato On Stage e lo abbiamo visto più volte sui palchi della rassegna musicale-enogastronomica astigiana.

«La mia frequentazione nasce da un'amicizia ventennale con Cristiano Massaia - racconta Scarpato - e dalla nota "Notte delle chitarre" che abbiamo proposto ad Aramengo e ad Asti. L'amicizia si è poi consolidata anche con i fondatori della Fondazione Monferrato On Stage ed è cresciuta di pari passo la proposta musicale con l'allargamento a diverse piazze e paesi del Monferrato».

Che cosa le ha portato la condivisione con tanti musicisti soprattutto nella formula della "Notte delle chitarre"?

«Innanzitutto tante amicizie. Sono entrato nel progetto nel 2002, quando era già avviato e ho incontrato quelli che considero i miei maestri come Maurizio Solieri, Alberto Radius, Ricky Portera. Per la mia generazione sono stati di ispirazione e averli incontrati sul palco e aver suonato con loro è stato un arricchimento. Con tutti i musicisti c'è un rapporto di stima vera e la collaborazione tra noi aggiunge uno scambio continuo e una conoscenza che accresce il nostro bagaglio. Indipendentemente dal livello tecnico, questo scambio ci porta, se si ha la giusta umiltà e curiosità, ad imparare sempre qualcosa di nuovo».

Oltre a suonare, lei insegna. Dal suo osservatorio come sta la musica oggi in Italia?

«Credo che la musica stia bene. C'è molto talento e i ragazzi hanno voglia di imparare. La didattica è molto più accessibile anche grazie alla tecnologia. A differenza del passato sono però diminuiti gli spazi per esprimersi. Una volta c'erano tante realtà in cui fare musica, anche piccolissime, dal pub alla pizzeria e soprattutto c'era tanto pubblico disposto ad andare a sentire i musicisti dal vivo. Purtroppo oggi è subentrata la logica del talent show, quello che ti dà il successo immediato e questo ha capovolto il paradigma per cui la televisione o il Festival di Sanremo erano un punto di arrivo, non un punto di partenza. Il problema è che quei riflettori poi si spengono e chi non ha avuto un percorso strutturato corre il rischio di perdersi. E' come quando uno copia il compito in classe: dopo aver raggiunto il risultato immediato non ti rimane niente, non hai imparato nulla che potrà servirti per il futuro».

Anche nella musica è arrivata l'intelligenza artificiale. C'è ancora spazio per il talento? Possiamo ancora sorprenderci ed emozionarci con la musica?

«Penso di sì. Ho avuto la fortuna di suonare da ormai 15 anni con Edoardo Bennato. Ecco, lui è uno dei pochi musicisti che non usa l'autotune o le basi preregistrate. Sul suo palco è tutto suonato dal vivo, comprese le imperfezioni. Per me ogni sera è un'esperienza nuova e lo è anche per il pubblico. Spesso al concerto live ci si aspetta di risentire le canzoni esattamente come sono state registrate in studio, non rendendosi conto che l'artista che "stravolge" i suoi pezzi ci fa ogni volta un regalo. Sta creando davanti a noi, e solo per noi che abbiamo la fortuna di essere lì in quel momento, qualcosa che resterà unica. A me è capitato di acoltare un concerto di Bob Dylan in cui non ho riconosciuto nessuna canzone, se non dal testo, ma ho assistito a qualcosa di irripetibile».

Che cosa dovrà aspettarsi il pubblico al concerto di questa sera a Lauriano?

«Il concerto è basato sull'improvvisazione e sull'interazione con il pubblico. Ognuno di noi porterà sul palco la sua esperienza con vari artisti. Ivano Zanotti ha collaborato, tra gli altri, con Ligabue, Vasco Rossi, Loredana Berté. Mario Guarini con Samuele Bersani, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori. Porteremo naturalmente il nostro stile. Sarà come una masterclass in cui sveleremo al pubblico i nostri piccoli segreti e racconteremo i retroscena che stanno dietro alla storia di una canzone o di un concerto. Sono quei piccoli particolari che non si vedono ma che incuriosiscono e che fanno parte del percorso di crescita di un musicista».

L'appuntamento da non perdere è quindi a Lauriano, questa sera, alle 21:30.