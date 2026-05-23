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Esposizione

Società Promotrice delle Belle Arti, domani apre la mostra sociale di primavera

Ospitata nella sede dell'associazione, visitabile fino a domenica 31 maggio, comprende le opere di 76 artisti e di alcuni giovani colleghi

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

23 Maggio 2026 08:39:44

Società Promotrice delle Belle Arti, domani apre la mostra sociale di primavera

Sarà inaugurata domani (domenica 24 maggio), alle 11, la mostra sociale di primavera della Società promotrice delle Belle Arti, allestita nella sede dell’associazione in piazza Alfieri 29 ad Asti.

Gli artisti

Ad esporre a tema libero 76 artisti iscritti all’associazione: Silvio Volpato (presidente), Francesca Staglianò, Filippo Pinsoglio, Margherita Ravetti, Daniela Pavese, Sergio Attisani, Narcisa Lungu, Paola Cocito, Debora Alfero, Patrizia Palombo, Biagio Russo, Laura Berardo, Oriana Salina, Piero Marchisio, Carla Novello, Adriano Ablatico, Nadia Bonaudi, Piero Inalte, Anna Clara Beccaris, Fulvia Gonella, Paola Maria Pignatelli, Loredana Mortara, Maggiorino Gonella, Renato Milano, Sabrina Baudicco, Nataliia Khymochko, Renata Morra, Paola Becchino, Teresa Monticone, Morart, Fausto Accornero, Natalina Micca, Zaira Amador, Stefania Gisolo, Rita Bertoloni, Lucia Ansaldi, Santina Licata, Daniela Porcellana, Francesca Marchesi, Gabriele Bonello, Gabriele Sesia, Nicola Vanore, Piera Bordino, Susanna Cavaletti, Esmeralda Zuna, Rosy Francone, Kay Hiris, Febo Trovò Santi Simone, Franco Soldati, Giuliano Pasqua, Patrizia Gulinelli, Mariateresa Sala, Lucilla Pescador, Renata Carlevaro, Daniele Valerio Lavezzo, Franca Boffano, Lhana Driss, Armanda Lasagna, Aura Nebiolo, Tiziana Loiodice, Alessandra Biamino, Alice Varaldi, Alberto Romiti, Giovanna Cicuera, Paola Canta, Paolo Marchisio, Eleonora Bilardo, Alfonso Agnoluzzi, Giulio Ferraris, Giovanna Sannazzaro, Livia Cavallo, Renata Figueredo e Albina Sayfullina.


Coinvolti anche alcuni giovani artisti: Nina Rubolino, Lucy Rubolino, Leonardo Rubolino, Elena Nacev, Kristian Di Martino, Arianna Fasano, Riccardo Maggiora, Aurora Beganovic, Nicolò Musso, Iacopo Olessina, Anna Bordino, Sofia Squillari e Ilenia Gjokas.

Orari

L’esposizione sarà visitabile il giorno dell’inaugurazione dalle 15 alle 18; da giovedì 28 a domenica 31 maggio dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

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