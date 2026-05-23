Rolling stones experience: sul palco gli Sticky Fingers

Si intitola “Rolling Stones Experience” il concerto, tributo alla band britannica che ha fatto la storia della musica, in programma stasera (sabato) alle 21 al Teatro Alfieri di Asti.

Un viaggio lungo sessant’anni di storia del rock, un omaggio alla band che più di ogni altra ha ridefinito il concetto di “live show”. Dal loro primo tour nel 1963 al Victoria Theatre di Londra, fino ai concerti leggendari di Hyde Park, Copacabana e Cuba, la storia degli Stones, infatti, è quella di un mito che continua a bruciare di energia.

GLI STICKY FINGERS

Ad omaggiarli gli Sticky Fingers, la tribute band di riferimento in Italia, che proporrà un concerto potente e fedele che ripercorre le tappe fondamentali di un viaggio musicale irripetibile, dalle rarità ai grandi successi che hanno fatto sognare intere generazioni. Nata nel 2007, negli anni ha suonato in club importanti come l'Alcatraz di Milano, il Vox di Modena, il Crossroads di Roma e nei grandi eventi quali la tappa della Moto GP all'autodromo di Spielberg in Austria, il Cover Festival di Davos in Svizzera, oltre a portare avanti tour in Germania, Olanda e Slovenia.



Il gruppo promette uno spettacolo per ricreare con dovizia di dettagli il suono unico della miglior rock'n'roll band al mondo.

La band è formata da Stefano Florenzano (Mick Jagger), Bardo (Keith Richards), Matteo Acuto (Brian Jones, Mick Taylor, Ron Wood), Fabio Mapelli (Bill Wyman, Darryl Jones) e Andrea Astori (Charlie Watts)

L’evento è organizzato da Primafila in collaborazione con Fondazione Telethon.

Biglietti su TicketOne.