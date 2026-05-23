Torna “La casa in collina” tra teatro, natura e convivio

Teatro, natura, paesaggio, convivio. Sono queste le parole chiave de “La casa in collina”, il festival, ideato da Lorenza Zambon, che quest’anno tornerà ad animare il parco e il teatro della società teatrale Casa degli Alfieri, in Località Bertolina a Castagnole Monferrato, oggi (sabato 23) e domenica 24 maggio.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Ampio e variegato il programma. Si comincerà oggi, alle 17.30, con “La storia del bosco di via Curtatone”, a cura del gruppo teatro bosco di Gallarate guidato dalla stessa Zambon, per proseguire alle 18.30 con la performance, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, “Qui si dice che fu per amore” di Giulia Manili, con Valentina Sansone e Filippo Lilli (produzione Chiasma). I due artisti sono in residenza alla Casa degli Alfieri da ieri (lunedì) e restituiranno gli esiti del loro lavoro nell’ambito del festival.

A seguire, la consueta cena sull’aia a cura della Pro Loco di Castagnole Monferrato (su prenotazione) e, alle 21, l’anteprima del nuovo spettacolo di Pino Petruzzelli “La terra degli ulivi”.

GLI EVENTI DI DOMANI

Domani, invece, il primo appuntamento sarà in paese, in piazza Statuto di fronte al municipio, dove torneranno Valentina Sansone e Filippo Lilli in “Simpatia n.10 in concerto per campanile e corpo”.

Si tornerà poi in collina, alla Casa degli Alfieri alle 17, per “Storie inutili e meravigliose”, azione teatrale a cura del gruppo che ha seguito il laboratorio condotto da Elena Formantici.

Chiuderà il festival l’anteprima di “Al giardino ancora non l’ho detto” con Lorenza Zambon e le musiche di Marco Remondini, spettacolo che prende vita dall’omonimo libro-testamento della scrittrice toscana Pia Pera (1956 - 2016). A seguire l’aperitivo sull’aia.

Da ricordare che durante il festival, dalle 15.30 di oggi, la sede della compagnia sarà aperta: gli spettatori potranno visitare l’esposizione di ceramiche di Guido Faletti e Maurizio Agostinetto, l’Archivio della compagnia, la casa del Mago Povero, il laboratorio di ceramica e la biblioteca ornitologica.

«"La Casa in collina" - spiegano gli organizzatori - è da sempre un festival amico dell’ambiente, a partire da piccole pratiche quotidiane che mettiamo in atto, come l’utilizzo di carta riciclata per i materiali promozionali o l’attenzione per la filiera corta del cibo e dei vini offerti. Per questo, incoraggiamo il pubblico a raggiungerci condividendo l’automobile, per ridurne il numero.

Il costo del biglietto giornaliero è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni della cena sull’aia: 328/7069085, www.casadeglialfieri.it.

Il festival è realizzato con la collaborazione di Comune di Castagnole Monferrato, Piemonte dal Vivo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazioni CrAsti e Crt.