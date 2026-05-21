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Teatro

Ad Asti va in scena “Immaginiamo che…”, il nuovo spettacolo teatrale della Cooperativa Nuovi Orizzonti

Sabato 23 maggio alla Scuola Media Olga e Leopoldo Jona gli ospiti della R.A.F. “Il Borgo” porteranno sul palco un racconto interattivo

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

21 Maggio 2026 16:41:13

Ad Asti va in scena “Immaginiamo che…”, il nuovo spettacolo teatrale della Cooperativa Nuovi Orizzonti

Ad Asti va in scena la creatività e l’inclusione con “Immaginiamo che…”, il nuovo racconto teatrale della Cooperativa Nuovi Orizzonti. Sabato 23 maggio, dalle 10.30 alle 12, negli spazi della Scuola Media Olga e Leopoldo Jona, sarà presentato lo spettacolo teatrale allestito e interpretato dagli ospiti della R.A.F. “Il Borgo”.

L’iniziativa nasce dal lavoro della Cooperativa Nuovi Orizzonti, realtà impegnata nella promozione dell’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso attività artistiche, creative e laboratoriali. La struttura residenziale propone infatti durante l’anno numerosi percorsi che spaziano dal teatro alla musica, passando per bricolage, pittura, cucina, giardinaggio e orticoltura, con l’obiettivo di valorizzare le capacità individuali e favorire il coinvolgimento della comunità locale.

“Immaginiamo che…” è uno spettacolo originale e interattivo, capace di accompagnare il pubblico in un viaggio tra personaggi, colori e musiche. Un racconto pensato per mettere al centro la fantasia, l’espressione personale e il valore delle relazioni umane, elementi fondamentali del percorso educativo e sociale promosso dalla cooperativa.

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