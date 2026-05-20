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Incontro

Domani Guido Bosticco ospite di Ethica

Ultimo appuntamento del ciclo di incontri, promosso dall'associazione, che vedrà relatore il professore universitario e opinionista del Corriere della sera

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

20 Maggio 2026 11:44:47

Domani Guido Bosticco ospite di Ethica

Guido Bosticco

Termina domani (giovedì) il ciclo di incontri “Educare alla bellezza per imparare la convivenza”, promosso da Ethica e nato allo scopo di riflettere su come la percezione del territorio e, in particolare la bellezza che comprende, possa favorire le dinamiche della convivenza e quindi, in prospettiva, dell’integrazione.

Dalle 17.30 nella sede della Fondazione Goria (piazza San Martino 11) Guido Bosticco terrà un intervento dal titolo “Bellezza, convivenza, margini”.

«Le bellezza – anticipa il relatore - può essere un punto di partenza per imparare a convivere. E in un mondo sempre più complesso, la convivenza è una sfida centrale. Ma di quale bellezza parliamo? Non solo di quella estetica, bensì quella che emerge dallo sguardo, capace di creare un terreno comune anche tra persone molto diverse. Riconoscere il bello, infatti, genera rispetto e favorisce l’incontro. Qui entra in gioco il “margine”: è proprio lì che nascono nuove possibilità di comprensione. Educare alla bellezza, dunque, significa educare alla relazione».

Guido Bosticco, docente di Scrittura creativa e professioni dell’editoria all’Università di Pavia, è opinionista per il “Corriere della Sera”.

Ingresso libero.

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