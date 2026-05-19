Festival AstiJazz, venerdì sul palco l’Eleonora Strino Trio

Ultimi biglietti disponibili per il concerto dell’Eleonora Strino Trio, venerdì 22 maggio alle 21.30 in Sala Pastrone.

Un concerto che rappresenta il terzo appuntamento del festival AstiJazz, realizzato dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal vivo e inserito nel programma del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte.

Sul palco Eleonora Strino alla chitarra, Giulio Corini al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

«Eleonora Strino, già ospite nel 2022 del Torino Jazz Festival - spiega Enrico Regis (Fondazione Piemonte dal vivo) - è ormai una star internazionale, tanto che la tappa astigiana sarà un intermezzo nei due mesi di tour negli Stati Uniti. Vanta numerose collaborazioni con musicisti di alto livello e apparizioni televisive. Nel 2020, tanto per far capire la sua levatura, la rivista internazionale Jazz Guitar Today le ha dedicato la copertina più volte».

Un estratto del concerto del settembre 2024 alla Galleria nazionale dell'Umbria

Chi è Eleonora Strino

Riconosciuta dalla critica come uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale, nel 2018 Eleonora Strino ha ricevuto un invito dal rinomato pianista italiano Dado Moroni, suonando nei principali festival italiani e incidendo nel 2022 l’album “Itamela - Dado Moroni Quartet” presso la Casa Del Jazz a Roma.

Eleonora Strino è anche compositrice e arrangiatrice. Nel 2019 ha vinto un premio per la migliore composizione al concorso internazionale “Johnny Radacanu” (Romania) con il suo brano “Senza e ce stà”.

L'ultimo concerto

Il festival terminerà martedì 26 maggio, alle 21.20 in Sala Pastrone. Protagonista il Roger Correa Quarteto, con Roger Correa alla fisarmonica, Edilson Forte al pianoforte, Tiê Pereira al basso e Rodrigo Porciúncula alla batteria.

Biglietti

Biglietti (intero 13 euro, ridotto 10 euro) alla cassa del Teatro Alfieri, aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17, il giorno del concerto dalle 15 alle 21.30, e online su www.bigliettoveloce.it.

Info e prenotazioni 0141/399057, www.teatroalfieriasti.it.