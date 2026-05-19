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Mostra

“Frammenti d’anima”, inaugurata l’esposizione firmata Artemisia

Ospitata nella sede della Fondazione Giovanni Goria, ha coinvolto 56 artisti che fanno parte dell'associazione

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

19 Maggio 2026 11:03:11

“Frammenti d’anima”, inaugurata l’esposizione firmata Artemisia

Invitare il pubblico a riflettere sui “Frammenti d’anima” di ogni artista. È l’obiettivo dell’omonima mostra collettiva dell’associazione Artemisia, inaugurata sabato scorso nella sede della Fondazione Giovanni Goria, in piazza San Martino ad Asti.

Al centro opere realizzate con tecniche e stili diversi, dall’olio all’acrilico, dall’acquerello alle tecniche miste.

«Mettere insieme questi 56 artisti - ha spiegato il Maestro Gianni Bruscato, presidente dell’associazione - non significa solo accostare dei quadri, ma innescare una converazione». 

GLI ARTISTI

Ad esporre Adriano Ablatico, Pierina Adorno, Adriano Arrigoni, Gaetano Barba, Teresa Barba, Gianna Barbaro, Annamaria Bassignano, Luciana Basso, Giulia Bianco, Chawki Bouhadid, Luisella Bozzi Torta, Gianni Bruscato, Mariangela Bruscato, Daniela Bubbio, Antonella Bullaro, Marta Cantarella, Kathrin Capra, Bruna Costagliola, Paola Crida, Nicolino D'Alto, Renzo De Alexandris, Marco Fasano, Giuseppe Ferlisi, M. Alessandra Fusello, Nando Gallo, Mauro Gerbi, Annamaria Gerbo, Roberto Giovannini, Bruna Ivaldi, Marco Leva, Clara Marton, Gerardo Marzano, Cristina Milanesio, Mauro Milani, Cristina Militerno, Pina Modica, Piero Montaldo, Loredana Mortara, Elvio Neretti, Chiara Novarese, Ornella Ottaviano, Rosa Pandolfo, Alessandro Peglia, Gian Paolo Pennisi, Elisabetta Pittaluga, Patrizia Prasso, Celestina Querio, Linda Rossi, Biagio Russo, Maria Luisa Russo, Claudia Selz, Romano Sillano, Michelina Squillacioti, Francesco Tinebra, Giovanni Tomalino e Davide Vairo.

ORARI

La mostra sarà visitabile fino al 24 maggio: fino a venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso libero.

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