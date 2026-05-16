Storie di vita lungo il Po e la pedalata degli studenti dell'università di Pollenzo: Piercarlo Grimaldi presenta l'ultimo libro

Doppio appuntamento domani (domenica) alla Biblioteca Astense.

Alle 16 si terrà l’assemblea riservata ai soci del Premio Asti d’Appello.

A seguire, alle 18, la presentazione, aperta a tutti, del libro "Il Po mi scusava da mare. Storie di vita alla ricerca del Grande Fiume" di Piercarlo Grimaldi (Edizioni Effedi, 2025).

"All’alba del nuovo millennio - si legge nella presentazione - nasce la prima Università degli Studi di Scienze Gastronomiche al mondo. Alla ricerca di un modello formativo originale, capace di parlare e dialogare con un linguaggio identitario universale, Carlo Petrini ideò, nel 2006, un viaggio in bicicletta sul 'grande fiume'. Una pedalata durata un mese che permise agli studenti di vivere una innovativa didattica di terreno, un’esperienza di conoscenza sul campo. Il tempo lungo del pedalare insieme, spalla a spalla, consentì ai giovani e ai docenti di comprendere un orizzonte spaziale e temporale di bellezza e di cultura non osservabile altrimenti. Allo stesso modo gli orrori di una industrializzazione selvaggia balzarono agli occhi con un’evidenza tale da farli sentire partecipi e colpevoli di un mondo privo di scrupoli. Eppure, la vera sorpresa è che lungo il corso del fiume sorprendentemente si annida ancora un’umanità che cerca di salvare la natura dall’aggressione della complessità sociale. Tra gli argini non si usa la parola “sostenibilità” – termine molte volte privo di contenuto – ma trascorre ancora, vivo e vegeto, il praticato concetto di frugalità. Il gesto e la parola dell’oralità fluiscono verso il mare come l’acqua per fare parte dell’oceano delle culture del mondo".

I protagonisti

Piercarlo Grimaldi è stato professore ordinario all'Università degli Studi di scienze gastronomiche di Pollenzo-Bra, dove ha insegnato Antropologia culturale e Antropologia della memoria. Dall'ottobre 2011 a settembre 2017 ha ricoperto anche la carica di rettore. È stato anche docente all'università di Torino e del Piemonte Orientale. Dal 2018 è inoltre presidente dell'Associazione Astigiani.

L'incontro vedrà la partecipazione dell'autore insieme a Renato Grimaldi, già direttore del Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione all’Università di Torino e vice presidente della Fondazione Centro di studi alfieriani, e a Sergio Miravalle, direttore della rivista Astigiani. L'ingresso è libero.