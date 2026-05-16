"Regie sinfonie" compie vent'anni: 30 concerti tra Vivaldi, Gershwin e giovani talenti

Apre ufficialmente domenica 17 maggio la ventesima edizione della stagione "Regie sinfonie", promossa dall'associazione "I Musici di Santa Pelagia" che si occupa della gestione dell'istituto di musica Verdi.

Per questo anniversario l'associazione ha messo a punto un cartellone composto da 30 concerti tra maggio e dicembre, distribuiti tra Piemonte ed Emilia Romagna, nove dei quali si svolgeranno, fino a luglio, nell'Astigiano. Variegato il programma musicale: accanto al repertorio barocco e alla letteratura romantica, troveranno spazio incursioni nel teatro musicale e omaggi alla musica d'autore e moderna, oltre alla tradizione popolare.

Un pilastro della stagione rimarrà poi il sostegno ai giovani talenti: la pianista astigiana Clarissa Carafa, in residenza triennale, si esibirà a giugno con altri artisti emergenti, mentre gli allievi del "Verdi" avranno l'opportunità di aprire i concerti dei professionisti o di esibirsi in contesti diversi, come l'ospedale "Cardinal Massaia". A caratterizzare l'edizione 2026 sarà poi la diffusione degli eventi in vari paesi della provincia, grazie alla collaborazione delle Amministrazioni comunali.

Il primo concerto

Si comincerà appunto domenica 17 maggio, alle 17.30 nel refettorio del Seminario vescovile di Asti, con un concerto interamente dedicato a Lucrezia Agujari (1743/1783), cantante lirica che scrisse alcune delle pagine più gloriose del melodramma settecentesco.

Per celebrarla, l’ensemble di strumenti originali I Musici di Santa Pelagia, diretto dal violinista parmense Maurizio Cadossi, e il giovane soprano Valentina Escobar proporranno un concerto comprendente alcune brillanti arie tratte da opere serie di Christoph Willibald Gluck, Giuseppe Colla e Joseph Myslivecek, che Agujari cantò durante la sua carriera, intercalate da una serie di pagine strumentali, tra cui due sonate per violino di Mozart.

Prima del concerto verrà presentato il libro La Bastardella, incantatrice d’Europa, romanzo storico sulla vita di Lucrezia Agujari scritto dalla musicologa Dora Liguori.

Biglietti: 5 euro. Per informazioni: 0141/1706904.

Gli altri appuntamenti

Sabato 30 maggio la rassegna si sposterà nel cortile dell’istituto Verdi dove, alle 17.30, si terrà l’evento “Architetture barocche: l'estro e la regola”. Sotto la guida del maestro di concerto Maurizio Cadossi, i Musici di Santa Pelagia e il Voxonus Ensemble eseguiranno una selezione di celebri concerti di Antonio Vivaldi. Biglietti: 5 euro.

La rassegna proseguirà sabato 6 giugno alle 11 all’ospedale “Cardinal Massaia”, dove gli allievi delle classi di pianoforte del “Verdi” presenteranno “Raccontando il Flauto magico di Mozart”, con la voce recitante di Giovanni Tasso. Ingresso libero.

Domenica 14 giugno alle 21, la rassegna si sposterà al Baart di Agliano Terme per la serata dal titolo “Singin' Gershwin”. La vocalist Aura Nebiolo, insieme a Maurizio Vespa al vibrafono ed Enrico Ciampini al contrabbasso, interpreterà le più belle canzoni d'amore dei fratelli George e Ira Gershwin. Biglietti: 5 euro.

Domenica 21 giugno, alle 17.30 all'Archivio storico comunale di via Massaia, spazio a “Sfumature di elegia”. Il trio composto da Indro Borreani (violino), Giovanni Inglese (violoncello) e Clarissa Carafa (pianoforte) eseguirà il Trio in la minore di Cajkovskij e il Trio élégiaque n. 2 di Rachmaninov. Biglietti: 5 euro.

Domenica 5 luglio, alle 17.30 al Teatro Comunale Fiorenzo Rizzone di Castagnole Monferrato, andrà in scena “Note da film”, un viaggio tra le colonne sonore di Morricone, Rota, Piovani e altri grandi autori, eseguito dal Circolo Mandolinistico Pietro Paniati, diretto da Fabio Poggi e Cristian Margaria, con la partecipazione dell'attore Enrico Ivaldi. Biglietti: 5 euro.

Sabato 18 luglio, alle 21, la piazza del Municipio di Ferrere ospiterà il nuovo spettacolo dei Trelilu, intitolato “Love alla Coc”. Biglietti: 10 euro.