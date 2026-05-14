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“Cornuti e contenti”, Marco Travaglio fa tappa ad Asti

Il noto giornalista protagonista al Palco 19 domenica 17 maggio

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

14 Maggio 2026 17:42:55

“Cornuti e contenti”, Marco Travaglio fa tappa ad Asti

Marco Travaglio nella scatto tratto dalla locandina di annuncio dello spettacolo

Domenica 17 maggio alle 21 sarà protagonista al Palco 19 il giornalista Marco Travaglio, direttore de “Il fatto quotidiano”, ad Asti con una tappa del tour “Cornuti e contenti - Ma non sarà anche colpa nostra?”.

«Dopo aver denunciato tante volte la mala-politica e la mala-informazione - afferma il giornalista dalle colonne del quotidiano in occasione della presentazione del tour - penso che sia venuto il momento di guardarci allo specchio e cercare le nostre magagne. Perché milioni di italiani votano sempre per chi poi li tradisce, o addirittura li ha già traditi, e si propone di rifarlo? Perché milioni di persone premiano, dalla carta stampata ai social, dalla televisione alla radio, quei media e quei programmi che sfornano sistematicamente bufale e bugie? Se veniamo continuamente truffati da politici pessimi e/o incapaci è anche perché li votiamo anziché lasciarli senza un seggio e costringerli ad andare a lavorare: come se godessimo ad affidare la soluzione dei nostri problemi a chi ne è la causa. Se veniamo continuamente disinformati e manipolati è perché non ci ribelliamo a chi prende in giro, lasciando certi giornali in edicola, certi siti e certi social senza like, certi programmi in tv e in radio senza audience».

«Nel nuovo spettacolo, sempre col linguaggio satirico che ci fa sorridere amaramente anche delle cose più serie e tragiche, offrirò un manuale di autodifesa per provare a invertire la rotta dal basso. E per smetterla di essere un popolo di cornuti contenti».

Biglietti su www.ticketone.it

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