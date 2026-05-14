Da Grazia Deledda al nuovo film di Star Wars: ecco i nuovi titoli nelle sale astigiane

Tr aritorni, documentari musicali, cinema d’autore e nuove avventure per tutta la famiglia, le sale astigiane si preparano a una settimana con diverse nuove uscite.

Da oggi (giovedì) al 20 maggio il grande schermo accende i riflettori su storie di vario tipo: dalla delicata umanità raccontata in "Quasi Grazia", dedicato alla premio Nobel Grazia Deledda, fino alle atmosfere cupe e inquietanti dell’horror "Obsession". Spazio anche all’azione ad alta quota con il ritorno di "Top Gun Maverick", al rock leggendario di "Iron Maiden: Burning Ambition" e al nuovo thriller firmato Guy Ritchie, "In the grey". Non mancano poi le proposte per i più piccoli con "Hopper e il segreto della marmotta" e l’attesiso arrivo di "Star Wars: The Mandalorian and Grogu".

Quasi Grazia

Il film di Peter Marcias ha scelto di raccontare la figura di Grazia Deledda (Laura Morante) - prima, e ad oggi unica, scrittrice italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura - attraverso tre momenti emblematici che mettono in risalto la sua dimensione più intima e umana.

Il primo è l’arrivo improvviso della madre da Nuoro, evento che riapre legami familiari e memorie profonde.

Il secondo coincide con le ore che precedono l’annuncio del Nobel, quando la scrittrice affronta, in solitudine e trepidazione, la consacrazione pubblica.

Il terzo si svolge nello sguardo misurato di un medico che deve comunicarle una diagnosi difficile, rivelando la fragilità nascosta dietro la figura dell'autrice affermata.

Lo sguardo di Emma

Il film, uscito lo scorso aprile e diretto da Marie-Elsa Sgualdo, è ambientato nel 1943 in un piccolo villaggio svizzero al confine con la Francia, dove l’ombra della Seconda Guerra Mondiale si intreccia con una rigida morale protestante della comunità.

Qui vive la quindicenne Emma (Lila Gueneau), una ragazza timida e devota che lavora come domestica nella casa di un predicatore.

Il fragile equilibrio della sua semplice vita si spezza quando, durante una gita in montagna, viene aggredita da un giovane reporter benestante che frequenta la casa del predicatore. Dopo l’abuso, Emma scopre di essere rimasta incinta.

In una società dominata dal giudizio morale e dal maschilismo, la ragazza si ritrova improvvisamente al centro di uno scandalo che rischia di condannarla all’emarginazione. Quell’evento traumatico diventa però l’inizio di un lento e doloroso percorso di consapevolezza. Decisa a non piegarsi alla vergogna e al giudizio degli altri, sceglie di prendere in mano il proprio destino e di costruire una strada autonoma, sfidando apertamente le convenzioni sociali del villaggio.

Obsession

Il film di Curry Burke è un horror che vede nel cast Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson.

Dopo aver spezzato il misterioso bastoncino del desiderio per conquistare il cuore della ragazza che ama, un romantico senza speranza ottiene esattamente ciò che ha chiesto, ma presto scopre che alcuni desideri hanno un prezzo sinistro e pericoloso.

Top Gun Maverick

Da lunedì 18 maggio riproposto il secondo capitolo di Top Gun, intitolato Top Gun Maverick.

Al centro il Tenente Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, che dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”.

Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima.

Iron Maiden: burning ambition

Il documentario racconta il modo in cui gli Iron Maiden hanno dato vita a un movimento culturale, mettendo in discussione l'interpretazione tradizionale del rock e il vasto impatto dell'heavy metal sulla cultura e sulla società.

Tra interviste alla band e ad ospiti come Javier Bardem, Lars Ulrich e Chuck D, questo film regala uno sguardo intimo alla loro visione artistica e al legame inossidabile con i fan sparsi per il mondo.

Hopper e il segreto della marmotta

Il film di animazione racconta la straordinaria avventura di Hopper, un giovane e intraprendente esploratore aopartenente ad una specie animale particolare (metà lepre, metà pollo) sempre in viaggio insieme ai suoi inseparabili compagni: Meg, una puzzola esperta di arti marziali, e Abe, una tartaruga sarcastica dall’aspetto poco rassicurante.

Seguendo le orme del padre adottivo, il leggendario esploratore Re Peter, Hopper affronta spedizioni epiche alla scoperta di mondi nuovi e affascinanti.

Il suo destino, però, cambia radicalmente quando incontra Gina, una misteriosa sconosciuta che si rivela essere sua sorella. Per la prima volta, Hopper scopre di non essere l’unico della sua specie.







In the grey

Guy Ritchie torna al cinema con un action thriller che riflette il suo stile inconfondibile: ritmo serrato, dialoghi affilati, personaggi complessi e moralmente ambigui e sequenze d'azione di grande impatto visivo.

Al centro della storia, una squadra segreta di agenti speciali capaci di muoversi abilmente nella “zona grigia” tra potere, denaro e violenza, per recuperare una fortuna da un miliardo di dollari. Ma quando il piano devia improvvisamente dal percorso previsto, la missione si trasforma in una corsa senza regole, dove ogni alleanza è fragile e ogni scelta può essere fatale.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Il film, diretto da Jon Favreau, sarà nelle sale dal 20 maggio. Ambientato dopo la caduta dell’Impero, racconta una galassia ancora in preda al caos, dove i signori della guerra imperiali esercitano un potere residuale e la nascente Nuova Repubblica fatica a imporre l’ordine e a difendere gli ideali per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto. In questo scenario instabile, la Nuova Repubblica si affida al leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal), che viaggia ai margini della legge insieme al suo giovane apprendista Grogu, un misterioso baby alieno della stessa specie di Yoda e dotato di una potente connessione con la Forza. Mentre Grogu prosegue il suo percorso per imparare a controllare le proprie abilità, Din Djarin è incaricato di una nuova e pericolosa missione che lo porterà a confrontarsi con minacce sconosciute.