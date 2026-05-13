AstiTeatro 48: "una città da vivere" tra spettacoli diffusi, Dopofestival e concorso Scintille

Si arricchisce quest'anno del Dopofestival - momento conviviale tra cultura, musica e socialità nei Giardini Guglielminetti di Palazzo Alfieri - il festival AstiTeatro, in programma dal 10 al 21 giugno in diversi spazi cittadini.

Giunto alla 48esima edizione, il festival di teatro nazionale e internazionale è organizzato dal Comune di Asti con il sostegno della Banca di Asti e delle Fondazioni Crt e CrAsti. Inserito nel progetto Patric (Polo astigiano teatro ricerca contemporaneo), che riunisce l'Amministrazione comunale, lo Spazio Kor e il Teatro degli Acerbi, è stato presentato ieri (mercoledì) dall'assessore comunale alla Cultura Paride Candelaresi e da Mario Nosengo, co-direttore artistico insieme ad Eugenio Fea (assente per motivi familiari).

L'intervento dell'assessore Candelaresi

«Da anni - ha confidato l'assessore Candelaresi - sognavo di aprire il festival a spazi diversi della città e devo dire che quest'anno l'obiettivo è stato raggiunto, perché gli spettacoli avranno luogo in numerosi luoghi, anche non prettamente nel centro storico, in modo che la cittadinanza possa riscoprirli e viverli».

«Altre novità - ha proseguito - saranno il Dopofestival, un momento conviviale tra cultura, musica e socialità reso possibile grazie alla collaborazione dell'associazione Rewild e di cantina Cocchi, in programma ai Giardini Guglielminetti di Palazzo Alfieri. Uno spazio informale e accogliente per chi vuole incontrarsi dopo gli spettacoli per condividere esperienze e riflessioni, oppure anche solo per godere di una serata all'aperto accompagnata da buona musica, avvicinandosi così anche al festival. E ancora, il fatto che da quest'anno il concorso "Scintille", riservato alle compagnie giovani under 35, sarà inserito all'interno del programma Asti Teatro».

«Infine - ha concluso - sottolineo che la visita teatralizzata all'Alfieri, intitolata "Oltre il sipario", nata per sopportare il festival, ha raggiunto un ottimo successo, con richieste anche per altri periodi dell'anno».

L'immagine dell'edizione 48 del festival realizzata da Elisabetta Serra

Il cartellone

Ad entrare nel merito della proposta di quest'anno Mario Nosengo.

«Nel corso della sua storia AstiTeatro ha sempre dimostrato un forte interesse per la nuova drammaturgia, declinata in forme e generi diversi, in un’ottica di multidisciplinarità. In questa edizione il cartellone ospiterà artisti affermati, compagnie emergenti e realtà internazionali, con spettacoli rivolti a tutte le età. Intitolata “Una città da vivere”, proporrà nello specifico una riflessione sul rapporto tra cittadini e spazi urbani».

AstiTeatro rinnova così la sua missione di portare il teatro oltre gli spazi canonici, trasformando la città in un festival diffuso e partecipato».

In programma spettacoli - con sette prime nazionali e due regionali - workshop e residenze artistiche, che cominceranno con l'inaugurazione mercoledì 10 giugno, affidata allo spettacolo di circo contemporaneo firmato dalle compegnie Materiaviva e Artemakia, e termineranno con il fine settimana del 20 e 21 giugno: venerdì 19 e sabato 20, nei cortili dei palazzi storici del centro, si terrà il concorso "Scintille"; sabato 20 e domenica 21 giugno, la visite teatralizzate all'Alfieri "Oltre il sipario".

Gli spettacoli

Il cartellone proporrà spettacoli su argomenti diversi, dal capitalismo al fine vita, spaziando tra teatro di figura, prosa, danza teatro, circo contemporaneo, performance di mentalismo, teatro musicale.

Spettacoli inframmezzati da diversi altri eventi. Oltre a "Scintille" e "Oltre il sipario", il workshop-laboratorio di scrittura creativa dal 10 al 12 giugno presso Eo arte, a cura di Wiener Wortsaetten; l'installazione a Palazzo Alfieri "Viaggi immersivo nel mito: Sofonisba. Dentro il sogno di Cabiria", in collaborazione con Fondazione Centro di Sudi alfieriani e Fondazione Asti Musei; la residenza artistica "La casa in collina", dal 14 al 18 giugno, con un progetto di ricerca che parte dall'analisi dell'omonima opera di Cesare Pavese per arrivare ad una sua "traduzione teatrale".

Biglietti

Biglietti: 12 euro; 10 euro ridotto per over 65, tesserati Spazio Kor, Biblioteca Astense, Trenitalia, FAI e Abbonamento Musei; 5 euro ridotto operatori.

Biglietti istallazione "Sofonisba" (fuori abbonamento): biglietto 5 euro, comprensivo di visita a Palazzo Alfieri.

Biglietto spettacolo "Minima Mirabilia" (fuori abbonamento): 10 euro, comprensivo di visita a Palazzo Mazzetti.

Abbonamento a 5 spettacoli a scelta 40 euro. Iscrizione visita e laboratorio a Santo Stefano Belbo in via di definizione.

Offerte per under 35 (dai 19 ai 35 anni): tutti gli spettacoli a pagamento del Festival (ad eccezione dei fuori abbonamento) a 3 euro (biglietto ridotto). Abbonamento omaggio rete Paric: comprende 2 spettacoli selezionati del Festival AstiTeatro 48 (If e TRE), 2 spettacoli della stagione 2026/2027 di Spazio Kor, 2 spettacoli delle rassegne del Teatro degli Acerbi (Sfide della fede e Acerbi al parco). L’abbonamento potrà essere richiesto tramite modulo online disponibile tramite QR Code presso la biglietteria o link a breve disponibili sui siti web di AstiTeatro, Spazio Kor e Teatro degli Acerbi.

Info e prenotazioni 0141.399057. I biglietti saranno disponibili alla cassa del Teatro e sul sito www.bigliettoveloce.it a partire da domani (giovedì 14 maggio).

Il calendario

MEMORIAE

Mercoledì 10 giugno 2026 – dalle 21.30 alle 23 nel centro storico (da piazza Roma a piazza San Secondo)

INAUGURAZIONE FESTIVAL

PRIMA NAZIONALE

Ingresso gratuito

Spettacolo di circo contemporaneo site-specific pensato da Milo Scotton per quattro piazze della città di Asti dove ogni piazza diventa un luogo di memoria emotiva. A cura di compagnia Materiaviva e Artemakia.

WORKSHOP LABORATORIO SCRITTURA CREATIVA

Da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno – orari e modalità di iscrizione in via di definizione

Eo Arte



Il partner europeo Wiener Wortstaetten sarà ospite del festival per tenere un workshop di Scrittura creativa, che sarà programmato nell’edizione 2026 del Festival AstiTeatro.

L’incontro sarà organizzato in collaborazione con Eo Arte, collettivo di giovani artisti che da diversi anni organizza laboratori di scrittura creativa. Saranno coinvolte anche altre realtà del territorio come ad esempio Cuba Libri e Libreria Indipendente.

VIAGGIO IMMERSIVO NEL MITO: SOFONISBA. DENTRO IL SOGNO DI CABIRIA

Inaugurazione installazione (ad ingresso gratuito): giovedì 11 giugno alle 17

Da venerdì 12 a giovedì 18 giugno – visite dalle 10 alle 17.30

Palazzo Alfieri, Sala del podio

In collaborazione con Fondazione Centro di Studi Alfieriani e Fondazione Asti Musei

Sofonisba, celebre nobile cartaginese, vissuta durante la seconda Guerra Punica, nota per la sua bellezza e intelligenza, simbolo di fierezza fino al sacrificio estremo della vita, non solo è protagonista di diversi testi letterari, fra i quali una tragedia di Alfieri, ma compare nel primo colossal della storia del cinema, Cabiria di Emanuele Pastrone. L’installazione in Palazzo Alfieri, frutto di collaborazione fra Università di Torino, Conservatorio “G. Verdi” di Torino e Museo Nazionale del Cinema, finanziata nell’ambito del progetto PNRR IRACF (International Routes: Arts Creating Future) offre, grazie a una dimensione virtuale, uno spettacolo digitale.

Realizzata dallo studio D-Wok e girato con riprese a 360° nel Prodea Led Studios, con la regia di Paolo Gep Cucco, direttore creativo di D-Wok, responsabile anche della sceneggiatura con Irene Braga, l’installazione si avvale di Sound design e colonna sonora firmati da Davide “Boosta” Dileo, tastierista cofondatore dei Subsonica.

BANKSY - Peace&revolution

Giovedì 11 giugno – ore 22

Cortile di Palazzo Ottolenghi

Ideato, scritto e prodotto da Mauro Isetti ed Egidio Perduca di Sonic Factory con la partecipazione straordinaria dei ragazzi della Casa del Teatro 3 – L'Arcoscenico, guidati da Sergio Danzi

PERSPECTIVA. VEDERE ATTRAVERSO

Venerdì 12 giugno – ore 17.30

Piazza Scirè Risichella

Ingresso gratuito

Di Silvia Dezulian e Filippo Porro

VORREI MORIRE NON SO COME FARE

Venerdì 12 giugno – ore 22

Archivio storico

PRIMA REGIONALE

Di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni

Lo spettacolo verrà preceduto, alle 20.30, da un talk con Ferruccio Demaestri (musicoterapeuta e presidente CONFIAM), Roberto Scappin e Paola Vannoni (drammaturghi e registi dello spettacolo).

EMOZIONI DA BERE

Sabato 13 giugno – ore 19.30

Loggiato Diavolo Rosso

Regia, drammaturgia, interpretazione: Daniele Vagnozzi

LA TRAGEDIE DE CARMEN

Sabato 13 giugno 2026 – ore 21

Spazio Kor

Rielaborazione da Carmen di Georges Bizet

Di Peter Brook, Jean–Claude Carrière e Marius Constant

L’evento, inserito anche nel cartellone di AstiLirica, vuole essere un ponte tra generi, portando l’opera al pubblico di un festival teatrale di lungo corso.

MINIMA MIRABILIA

Domenica 14 giugno – ore 12.00, 17.00, 18.00

Palazzo Mazzetti

Performance di mentalismo interattivo di Mazz Mariano

TRE

Domenica 14 giugno – ore 19.30

Spazio Kor

Di Annalisa Limardi, con Annalisa Limardi e Paola Limardi

BANDIERA

Domenica 14 giugno – ore 22

Cortile Biblioteca Astense

ANTEPRIMA NAZIONALE

uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci con Giancarlo Commare, Antonella Attili e Ania Rizzi Bogdan

PROGETTO LA CASA IN COLLINA: IL TEATRO INTERROGA LA STORIA E IL PRESENTE

Dal 14 al 18 giugno, il festival ospiterà la residenza artistica "La casa in collina", un progetto di ricerca diretto dal regista Mario Scandale con l’adattamento drammaturgico di Giulia Bartolini. L’indagine, che parte dall'omonimo capolavoro di Cesare Pavese, non mira a una semplice trasposizione narrativa, ma a una "traduzione teatrale" dell'opera.

Il percorso si apre domenica 14 giugno con un’immersione nei luoghi pavesiani: dopo una visita guidata alla Casa Museo di Santo Stefano Belbo (ore 10.30 – 12.30), il lavoro proseguirà con un laboratorio di scrittura creativa curato da Vittoria Dezzani (Piccola Libreria Indipendente) e Giulia Bartolini. La residenza troverà poi casa presso l’Archivio Storico di Asti, trasformando lo spazio della memoria in un laboratorio vivo di creazione contemporanea.

Domenica 14 giugno: Attivazione territoriale a Santo Stefano Belbo con visita guidata alla Fondazione Cesare Pavese e laboratorio di scritturs creativa (modalità di iscrizione in via di definizione).

Lunedì 15 e martedì 16 giugno: Ricerca a porte chiuse presso l’Archivio Storico di Asti.

Mercoledì 17 giugno (ore 17) all'Archivio Storico: talk pubblico con gli artisti e partner (tra cui Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese, e Laura Bianchini), seguito da una lettura scenica della drammaturgia sviluppata. Ingresso libero.

Giovedì 18 giugno, dalle 10 alle 18 all'Archivio Storico: prove aperte al pubblico per osservare il teatro nel suo farsi. Studio in collaborazione con Fondazione Bagatti di Milano. Ingresso libero.

GAMANAM

Lunedì 15 giugno – ore 19.30

Spazio Kor

PRIMA NAZIONALE

Liberamente ispirato a "Creditori" di A. Strindberg

Di e con Viola Carinci, Christian Di Filippo e Marcello Spinetta

GRAMMELOT - "LE SOLEIL ET LA LUNE"

Lunedì 15 giugno – ore 22

Palazzo Ottolenghi

PRIMA NAZIONALE

drammaturgia di Antonio Catalano e Allegra de Mandato

con Emanuele Arrigazzi

Produzione Casa degli Alfieri

A 13

Martedì 16 giugno – ore 19.30

Spazio Kor

PRIMA NAZIONALE

Attrice Cecilia Bramati

IF - Sulle possibilità di un incontro

Martedì 16 giugno – ore 22

Archivio storico

PRIMA REGIONALE

di e con Gaia Amico e Nicola Lorusso marionette a figura umana a cura di Gaia Amico

EN EL SUEÑO DE LA MUERTE: qué sueños sobrevendrán cuando despojados de ataduras mortales alcancemos al fin la paz

Mercoledì 17 giugno – ore 19.30

Palazzo Ottolenghi

PRIMA NAZIONALE

Ingresso gratuito

Regia e drammaturgia Luis Fernández Ruz

Cast Marco Vittorio Ecclesia

PROMETEO DECADUTO

Mercoledì 17 giugno – ore 21.30

Spazio Kor

PRIMA REGIONALE

Di Chicco Dossi

Con Edoardo Barbone

NA YII NEERE (TUTTO ANDRA’ BENE)

Giovedì 18 giugno – ore 19.30

Spazio Kor

PRIMA NAZIONALE

Di e con Boniface Bebyegda Yameogo e Silvia Ferraris

HEROES

Giovedì 18 giugno – ore 21.30

Teatro Alfieri

Ideazione e direzione: Caterina Mochi Sismondi

SCINTILLE

Venerdì 19 e sabato 20 giugno – dalle ore 21.30 alle ore 00.30

Cortili palazzi storici

Ingresso gratuito



Otto compagnie, selezionate tra progetti ricevuti da tutta Italia, presentano un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nell’edizione 2027 di AstiTeatro e nella stagione 2026/2027 del Teatro Menotti di Milano.

OLTRE IL SIPARIO

Sabato 20 e domenica 21 giugno – ore 11

Teatro Alfieri

Con Massimo Barbero e Chiara Buratti, drammaturgia e regia Patrizia Camatel

Visita guidata del Teatro Alfieri in compagnia di attori promossa dal Comune di Asti e il Teatro degli Acerbi

DOPOFESTIVAL

dal 10 al 18 giugno dalle 21.30 alle 0.30

Giardini Guglielminetti

Ingresso gratuito

In collaborazione con associazione Rewild e Cantina Cocchi

Uno spazio informale pensato come naturale prosecuzione delle serate teatrali.

Programma musicale (a partire dalle 23): 10 giugno "Soldiers of love" (quartetto pop); 11 giugno Jane Plumbini trio; 12 e 13 giugno dj set a cura di Rewild; 14 giugno Diego Borotti e gli allievi della Jazz School Torino; 15 giugno Dj Andy; 16 giugno Daniela Placci e Paolo Penna duo (jazz e blues); 17 giugno Compagnia Somo Nadie in concerto; 18 giugno dj set a cura di Rewild.

Durante il Festival, dal 10 al 18 giugno, sarà aperta anche l’Osteria del Gat Rustì, in via Bonzanigo 46.