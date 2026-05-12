Ecco gli autori astigiani al Salone del libro di Torino

Sarà nutrita anche quest’anno la presenza astigiana al Salone internazionale del libro di Torino, in programma da giovedì 14 a lunedì 18 maggio al Lingotto Fiere, con un ricco programma di conferenze e incontri allì'insegna del tema "Il mondo salvato dai ragazzini".

Gli scrittori

Una presenza composta come sempre da scrittori ed editori.

Roberta Bellesini, presidente della Biblioteca Astense, prenderà parte all’evento in programma sabato 16 maggio, alle 13.15 in Sala 500 (Centro Congressi), per presentare “Io uccido”, la nuova serie audio di Audible che esce ad oltre vent’anni dalla pubblicazione del thriller omonimo che ha rivoluzionato il genere in Italia, scritto dal marito Giorgio Faletti, scrittore ed eclettico artista astigiano.

Nello specifico, Bellesini parteciperà alla conversazione guidata da Stefania Soma, cui prenderanno parte anche Piergiorgio Nicolazzini, storico agente letterario di Faletti, e Massimo Brioschi di Audible. Insieme ricorderanno il genio creativo di Faletti, oltre alla genesi e all’eredità di uno dei thriller più significativi della narrativa italiana. La parola passerà poi alle tre voci protagoniste della nuova serie audio - Marco D'Amore, Filippo Nigro e Barbara Ronchi - che chiuderanno l’evento con una lettura dal vivo.

Il vice presidente della Fondazione Centro di Studi Alfieriani, Renato Grimaldi, parteciperà invece alla presentazione del libro “Ho imparato a vincere - Passione, fatica e tenacia per il traguardo” (Graphot), a firma della campionessa olimpica di sci di fondo Stefania Belmondo e di Antonella Saracco. Libro di cui Grimaldi ha scritto una delle presentazioni. L’appuntamento sarà giovedì 14 maggio alle 15.30 nella Sala olimpica - Padiglione 1.

La scrittrice Laura Calosso sarà al Salone - giovedì 14 maggio alle 13.40 nella Sala rosa - per presentare il libro “1860: la verità (volume 2)” di Antonio Formicola e Claudio Romano.

«Il libro - spiega la scrittrice - contiene centinaia di documenti inediti presenti nell’archivio borbonico del Regno delle Due Sicilie e negli archivi di Stato italiani. Illustreremo i reperti che offrono una lettura del Risorgimento diversa e più realistica di quella diffusa fino ad ora, con focus sulle relazioni internazionali e geopolitiche della (futura) Italia del tempo, fondamentali per comprendere il presente».

Il tema sarà affrontato anche grazie agli spunti offerti dal suo romanzo “Anita”, incentrato sulla storia della moglie di Giuseppe Garibaldi: «Sarà la chiave - anticipa - per parlare di Garibaldi e di cosa avvenne realmente durante lo sbarco dei “cosiddetti” Mille».

Nell’occasione verrà anche presentato il canale YouTube “Oltre il Mito, la Storia”, in cui Laura Calosso, insieme a Claudio Romano (capo ufficio stampa del Comando logistico della Marina militare a Napoli e consulente storico), offrirà nuovi spunti per interpretare la storia italiana.

Maurizio Blini, celebre giallista torinese legato all’Astigiano per motivi professionali, sarà presente al Salone per presentare il suo nuovo romanzo noir “E se domani”. Una storia che segue le vicende dei fratelli Stelvio impegnati a far luce su vecchie indagini mai realmente chiuse in una Torino scossa dalle violenze delle gang in competizione per il monopolio del traffico di stupefacenti. Nello specifico giovedì 14 maggio alle 15, nella Sala Argento, presenzierà all’evento “Trame di giallo, thriller, noir e toni di rosa”, cui parteciperanno anche altri autori, tra cui Margherita Oggero, Bruno Gambarotta, Elena Biondo, Orso Tosco e Tiziano Fratus. A moderare l’evento sarà Tommaso Lo Russo, presidente del Lions Club di Alba.

Domenica 17, alle 11 allo stand della casa editrice Edizioni del Capricorno, Blini incontrerà i lettori per una sessione di firmacopie.

Tornerà al Salone anche Gianfranco Mogliotti con il suo terzo libro “La grazia di un guerriero” (Cartman edizioni), romanzo tra autobiografia e racconto. Mogliotti, attraverso il suo alter ego Gigliotti, parla della sua vita con la sclerosi multipla come compagna di viaggio. Stavolta incontra l’amore e sullo sfondo c’è sempre Rocchetta Tanaro, paese a cui è legatissimo. La presentazione venerdì 15, dalle 10.30 nella sala Malva.

Corrado Brignolo, che si dedica alla pubblicazione di libri di favole, incontrerà i lettori tutti i giorni, dalle 10 alle 20, allo stand della casa editrice Baima & Ronchetti. Oltre a presentare il suo ultimo libro “Villa Felice”, parlerà delle prossime pubblicazioni e donerà un piccolo omaggio ai lettori.

Tornerà per la sesta volta al Salone del libro Armando Brignolo: “Gesù il rivoluzionario che usava come arma la parola” è il titolo della sua ultima opera che sarà presentata giovedì 14 maggio alle 18, Padiglione 2 Regione Piemonte. Con lui ci sarà Salvatore Giambrone, medico e laureato in Teologia alla Facoltà Valdese di Roma. Brignolo propone una interpretazione sociale del Vangelo di Luca, «per far riflettere sugli ideali di libertà e giustizia per i quali Gesù si è battuto».

L’editore

Sarà presente nel padiglione 2 allo stand M142 anche Team Service Editore con un'ampia selezione di libri.

Parliamo di “Asti, storie del XVI secolo” di Maurizio Lanza, “Io e gli anni ‘60” di Giuseppe Furlano, “Protagonisti dell’ignoto” di Ivo Mandarino, “Cammin facendo” di Giorgio Galvagno, “Italiani strana gente” di Roberto Gerbi, “Quasi quasi mi faccio un botox” di Leonino Lago, “L’eredità” di Federico Codevilla, “Medicina olistica integrata” di Antonio Silvestri (che verrà presentato lunedì 18 maggio alle 17 nello stand dell'editore) e “Non sempre la notte fa paura” di Mauro Crosetti.

Infine “La scuola come nodo strategico: problema o risorsa?” dei dirigenti scolastici Patrizia Baruffaldi, Franco Calcagno e Giorgio Marino (che verrà presentato venerdì 15 maggio alle 21 nella sala della Regione Piemonte alla presenza di studenti e docenti).

Inoltre domenica 17 maggio alle 13.30 presso la Sala Argento, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte, sarà presentato il magazine: “Sulle tracce di San Francesco. Luoghi, testimonianze, curiosità sulla presenza francescana in Piemonte”.