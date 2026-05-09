AstiJazz, mercoledì 13 maggio in Sala Pastrone i Musica da Ripostiglio

Continua il Festival AstiJazz, realizzato dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e inserito nel programma del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte.

Mercoledì 13 maggio, alle 21.30 nella Sala Pastrone del Teatro Alfieri di Asti, spazio al secondo dei quattro concerti in programma fino al 26 maggio. Sul palco saliranno i Musica da Ripostiglio: Luca Pirozzi (voce, chitarra, banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso) ed Emanuele Pellegrini (batteria, percussioni).

La formazione

Con tour in Italia e all’estero, i Musica da Ripostiglio sono una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli ed Emanuele Pellegrini.

Reduci da una serie di tournée teatrali e da innumerevoli collaborazioni con numerosi attori (del calibro di Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Claudio Santamaria) hanno partecipato a programmi radiofonici (come Radio2 Social Club) e televisivi (tra cui" Tu si que vales" ed "Edicola Fiore").

Propongono un concerto di canzoni originali e di classici italiani e internazionali, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico di tutte le età. «Pur essendo un quartetto acustico - spiega Enrico Regis (Fondazione Piemonte dal Vivo) - sembrano una orchestra. I loro concerti sono un mix tra pezzi inediti e brani di musica italiana e rock, il tutto con un animo swing e zingaresco».

Un breve estratto del concerto in piazza Magenta a Capalbio

Gli altri eventi

La rassegna proseguirà con altri due concerti, sempre alle 21.30 in Sala Pastrone.

Venerdì 22 maggio salirà sul palco il Eleonora Strino Trio, con Eleonora Strino alla chitarra, Giulio Corini al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

Martedì 26 maggio spazio al Roger Correa Quarteto, con Roger Correa alla fisarmonica, Edilson Forte al pianoforte, Tiê Pereira al basso e Rodrigo Porciúncula alla batteria.

Biglietti

Biglietti: 13 euro intero, 10 euro ridotto (abbonati stagione teatrale, possessori Kor Card e tessera plus Biblioteca Astense, allievi Istituto Verdi, ragazzi sotto i 25 anni e ultra65enni).

Biglietti disponibili alla cassa del Teatro Alfieri (aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17, le sere dei concerti un'ora prima) e online su www.bigliettoveloce.it.

Per informazioni e prenotazioni: 0141/399057.