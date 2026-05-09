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Evento

Tutto esaurito per "Happy birthday in the sky": omaggio rock a Massimo Cotto

Andy e Eugene, Nico Carminati e Riccardo Bucciero protagonisti della serata per ricordare il giornalista e conduttore radiofonico scomparso nel 2024

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

09 Maggio 2026 10:36:14

Tutto esaurito per "Happy birthday in the sky": omaggio rock a Massimo Cotto

Andy e Massimo Cotto

Tutto esaurito per “Happy birthday in the sky”, l’evento che si terrà mercoledì 20 maggio al relais “Le Cattedrali” di Valleandona.

Una serata tra musica e parole organizzata dall’Associazione Cattarte per ricordare, nel giorno del 64esimo compleanno, il giornalista e critico musicale Massimo Cotto, scomparso nel 2024.

«Per il suo secondo compleanno “in the sky” - afferma Chiara Buratti, vedova di Massimo Cotto - sono sicura che Massimo sarebbe felice di ospitare gli amici in quella che è stata, ma preferisco dire è, la sua casa, il luogo che raccoglie dentro di sé la bellezza dell’arte, dell’immaginazione e dell’amicizia: le Cattedrali dell’Arte. Saremo assieme a chi ha camminato con Massimo per tanti anni: Andy e Eugene sui palchi, Nico Carminati in radio e Riccardo Bucciero, suo autore di “Rock&Talk” (il programma di Virgin Radio che Cotto conduceva con Antonello Piroso, ndr). Con loro e con gli amici di una vita di Asti, celebreremo il suo compleanno come avrebbe voluto lui: nel modo più vero e rock che si possa fare».

I PROTAGONISTI

Le Cattedrali dell’Arte è uno spazio, alla cui realizzazione Cotto aveva contribuito personalmente, che oggi ospita la collezione della sua famiglia, composta da migliaia di dischi, memorabilia e rarità, oltre a opere donate da artisti e musicisti con cui aveva stretto rapporti di amicizia.

Tra questi amici c’è Andy, artista noto non solo per aver co-fondato con Morgan, negli anni ’90, la band dei Bluvertigo — tornata proprio quest’anno alla ribalta con l’annuncio di una reunion — ma anche per il suo articolato percorso personale, che lo vede dividersi tra musica, pittura e scrittura.

Dopo alcune fortunate esperienze discografiche e live con il produttore e performer Eugene, i due hannol dato vita al progetto NDGN, fondendo i loro nomi e la comune passione per i sintetizzatori. Influenze e sensibilità si incontrano così nell’esplorazione del suono come autentico mezzo di comunicazione: attraverso brani originali, riletture di classici (da Battiato a David Sylvian, passando per i Kraftwerk) e momenti di libera improvvisazione uomo-macchina.

NDGN 4 Massimo” è il titolo del concerto speciale che raccoglierà in scaletta molte delle canzoni più amate da Cotto, partendo dal loro naturale suono elettronico per poi spingersi anche in territori musicali finora inesplorati dal duo.

«Con il cuore rivolto a Massimo e la grande amicizia che ci lega a Chiara - afferma Andy - portiamo sul palco NDGN in una forma speciale. È un cerchio che si chiude e si riapre: il nostro primo concerto fu proprio grazie a Massimo, ad AstiMusica nel 2019. Da lì vogliamo idealmente ripartire».

IL LIBRO DI RICCARDO BUCCIERO

Prima del concerto, alle 19 si terrà la presentazione del libro “Raccontami Vinicio” di Riccardo Bucciero, edito da Gallucci e parte della collana “Sounds Good” curata da Cotto. Un libro che vede al centro il racconto della figura di Vinicio Capossela.

A seguire l’apericena con accompagnamento musicale di Nico Carminati, deejay di lungo corso, dal 2007 parte della squadra di Virgin Radio e anche lui stretto collaboratore e amico di Cotto.

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