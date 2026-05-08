Alunni di cinque scuole primarie protagonisti di "Asti in coro"

Sarà il cinema teatro Lumière di Asti ad ospitare, domani (sabato), la settima edizione di “Asti in coro”, manifestazione dedicata agli alunni delle scuole primarie della provincia.

Promossa dall’associazione "Musica Arte e Spettacolo" e coordinata da Franco Ceschini e Giusy Rosella, si propone di avvicinare i più piccoli al mondo della musica, valorizzandone il ruolo educativo e inclusivo, grazie ad un progetto che coinvolge i bambini durante l’intero anno scolastico e che domani avrà il suo momento conclusivo.

Sul palco si esibiranno gli alunni di cinque scuole: Gramsci di Asti, Bottego di Quarto, Rossignoli di Nizza Monferrato, Rota Zelmira di Incisa Scapaccino e istituto comprensivo delle Quattro Valli di Incisa – Castelnuovo Belbo. Fuori concorso sarà presente anche il "FantAsticoro" della media Brofferio, con una partecipazione speciale.

Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da Andrea Passarino, musicista e produttore, e Giuseppe Varlotta, regista, sceneggiatore e docente al liceo artistico Benedetto Alfieri. Ai cori vincitori verranno assegnate borse di studio da destinare ad attività musicali scolastiche.

La serata sarà presentata da Fabrizio Rizzolo affiancato da Fausto Grassi.

«“Asti in Coro” - commenta Giusy Rosella - si conferma un appuntamento significativo per il territorio, capace di unire didattica e creatività, offrendo ai bambini un’importante occasione di crescita attraverso la musica».