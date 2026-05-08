Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Evento

Domani il concerto dei Mistral: musica e solidarietà al Diavolo Rosso

Partirà da Asti il tour per raccogliere fondi a favore dell'associazione Ail - Il gruppo sarà affiancato dallo speaker radiofonico Fabio Gallina

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

08 Maggio 2026 15:17:41

Domani il concerto dei Mistral: musica e solidarietà al Diavolo Rosso

I Mistral

Partirà domani (sabato) da Asti il tour “Mistral for Ail 2026”, precisamente dal Diavolo Rosso di piazza San Martino dove si terrà un concerto alle 21. Un concerto che avrà anche un risvolto solidale, in quanto servirà a raccogliere fondi a favore dell'Associazione italiana contro le leucemie, il linfoma e il mieloma.

A salire sul palco il gruppo Mistral, composto da Bruno Penna (voce e chitarra), Gianni Signetti (chitarre), Stefano Cornaglia (pianoforte), Max Molino (basso) e Mauro Valfrè (batteria), a cui si aggiungerà la voce di Fabio Gallina, speaker radiofonico che completerà il racconto della serata.

I Mistral si rivolgono al pubblico con una canzone d’autore che mette al centro la parola e il racconto, offrendo una proposta d’ascolto dai toni ricercati e anche profondi, inseguendo immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra d’origine.

Ingresso libero. Durante la serata saranno raccolte offerte per la ricerca in campo scientifico e per il lavoro che l'associazione Ail svolge nella lotta contro i tumori del sangue.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133