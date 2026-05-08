Domani il concerto dei Mistral: musica e solidarietà al Diavolo Rosso

Partirà domani (sabato) da Asti il tour “Mistral for Ail 2026”, precisamente dal Diavolo Rosso di piazza San Martino dove si terrà un concerto alle 21. Un concerto che avrà anche un risvolto solidale, in quanto servirà a raccogliere fondi a favore dell'Associazione italiana contro le leucemie, il linfoma e il mieloma.

A salire sul palco il gruppo Mistral, composto da Bruno Penna (voce e chitarra), Gianni Signetti (chitarre), Stefano Cornaglia (pianoforte), Max Molino (basso) e Mauro Valfrè (batteria), a cui si aggiungerà la voce di Fabio Gallina, speaker radiofonico che completerà il racconto della serata.

I Mistral si rivolgono al pubblico con una canzone d’autore che mette al centro la parola e il racconto, offrendo una proposta d’ascolto dai toni ricercati e anche profondi, inseguendo immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra d’origine.

Ingresso libero. Durante la serata saranno raccolte offerte per la ricerca in campo scientifico e per il lavoro che l'associazione Ail svolge nella lotta contro i tumori del sangue.