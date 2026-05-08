“Le più belle canzoni di Lucio Battisti ed Equipe 84” con la Beggar’s Farm e Rosario De Cola.

Domani (sabato), alle 21 al Teatro Alfieri, si terrà il concerto “Le più belle canzoni di Lucio Battisti ed Equipe 84” che vedrà sul palco la Beggar’s Farm e Rosario De Cola.

Fondati nel 1966 dal polistrumentista Franco Taulino, i Beggar’s Farm sono oggi un vero e proprio punto di riferimento per i fan italiani del rock e del rock progressivo. In particolare dei Jethro Tull, grazie alla cura con cui propongono i brani del loro leader Ian Anderson, che hanno ospitato sul palco così come molti altri componenti che hanno fatto parte della band. Inoltre i Beggar’s Farm collaborano attivamente con il loro primo batterista, Clive Bunker, e dal 2010 con il chitarrista storico Martin Barre.

Grazie alla professionalità dimostrata negli anni, i Beggar’s Farm hanno esteso le loro collaborazioni con artisti presenti sulla scena musicale nazionale ed internazionale, tra cui Bernardo Lanzetti, voce della PFM dal 1975 al 1979. Ultimamente hanno realizzato concerti con il batterista più conosciuto nella scena musicale rock, Ian Paice (Deep Purple), e con Maurizio Vandelli, voce e leader del gruppo Equipe 84.

Con la Beggar’s Farm salirà appunto sul palco Rosario De Cola. Classe 1956, musicalmente autodidatta, ha scritto alcune canzoni famose, tra cui “Caffè nero bollente”, firmata insieme a Mimmo Cavallo, interpretata da Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 1981.

Da alcuni anni, in compagnia di amici, De Cola si è riavvicinato alla musica, scegliendo di proporre il repertorio di Lucio Battisti per dare voce ed espressione ai suoi intramontabili brani.

L’evento è organizzato dall’agenzia Primafila di Alessandria in collaborazione con Fondazione Telethon. Biglietti sulla piattaforma www.ticketone.it.