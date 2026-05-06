«Nelle melodie di Pino Daniele c'è anche tantissimo jazz»

Al via la quinta edizione del Festival AstiJazz, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e inserita nel programma del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte.

L’apertura del cartellone, che conta in totale quattro concerti in calendario fino al 26 maggio, sarà venerdì 8 maggio alle 21.30 al Teatro Alfieri. Protagonista "Il cielo è pieno di stelle", omaggio a Pino Daniele con Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (piano).

Una delle più grandi coppie del jazz italiano contemporaneo proporrà le interpretazioni originali di brani del grande repertorio del cantautore napoletano mancato nel 2015. Il tandem dei due musicisti ripercorre le diverse traiettorie musicali di Daniele, cercando di restituirne un ritratto inedito, puntato soprattutto sulla musica. «Non propongono semplici cover - puntualizza Enrico Regis (Fondazione Piemonte dal vivo) - ma una rilettura dei suoi brani senza perderne le note fondamentali e la mediterraneità».

Il progetto è stato avviato nel 2022, quando i due musicisti sono stati invitati da Ernesto Assante a suonare per la prima volta dal vivo questo tributo nella rassegna da lui curata al Museo Maxxi di Roma. Da allora lo hanno proposto in numerosi concerti in Italia e all’estero, fino alla registrazione dell’album, avvenuta allo Splash Recording Studio di Napoli, pubblicato nel 2024 per la Warner Music.

Il repertorio de "Il cielo è pieno di stelle", il cui titolo prende spunto dal testo di "Mal di te", abbraccia un’ampia rosa di brani, dall’immancabile "Napule è" (1977) alla trascinante "Je so' pazzo" (1979) e a "Quanno chiove" (1980); ma si estende anche alle più recenti "Quando", "Allora sì" e "Sicily".

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

«La musica e la poetica di Pino Daniele - afferma Fabrizio Bosso - hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky, ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita».

Anche per Julian Oliver Mazzariello, che condivide con Fabrizio Bosso un’amicizia e un sodalizio artistico ventennale, la musica di Pino Daniele ha segnato un momento importante: «Era il 1995 ed ero appena arrivato in Italia dall’Inghilterra con la mia famiglia a Cava de' Tirreni, quando ho sentito da casa mia la città che cantava. Era il concerto di Pino Daniele allo stadio».

Biglietti: 18 euro (intero), 15 euro (ridotto) alla cassa del Teatro Alfieri e online su www.bigliettoveloce.it.