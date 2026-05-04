Lutto
04 Maggio 2026 16:20:07
Addio a Paolo Bernardi, scompare il Maestro che ha dato forma ai sogni
Si è spento stanotte all'età di 77 anni, dopo una lunga malattia, Paolo Bernardi, figura di spicco nel panorama artistico e teatrale italiano. Pittore, scenografo e costumista, Bernardi ha dedicato la sua intera esistenza all'arte e all'insegnamento, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della cultura.
Il rosario sarà celebrato domani, martedì 5 maggio, alle 21, a Castello d'Annone; il funerale si svolgerà mercoledì alle 11,30. Formatosi all’Accademia Albertina di Torino alle lezioni di Enrico Kaneclin e Paolo Derusticis, Bernardi si è dedicato per decenni all’insegnamento presso le Accademie di Belle Arti di Torino, Bologna, Roma e dal 2004 presso il Dipartimento di Scenografia all’Accademia di Brera-Milano, coltivando l’impegno professionale in Teatri ed Enti Lirici europei, tra cui Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale di Bologna, Opera di Lucerna, Berna, Lussemburgo, Montpellier, Nizza, Giessen. Ha lavorato anche a scenografici nei Centri di produzione televisiva Rai in svariati generi di spettacoli, dallo sceneggiato letterario al poliziesco a programmi musicali e scientifici.
La produzione artistica di Paolo Bernardi è stata presentata ad Asti nella retrospettiva “Pittore in scena”, ad opera del Comune, dal dicembre 2018 al gennaio 2019 e nella successiva esposizione a Castello d’Annone, nella Chiesa sconsacrata SS. Annunziata nel settembre 2019 in seguito alla designazione di Maestro del Palio. Interventi plastici e installazioni sono stati costantemente realizzati nelle sale espositive della Fondazione Eugenio Guglielminetti nel 2023, 2024, 2025.
In una coincidenza che appare quasi come un ultimo, poetico gesto artistico, la morte è sopraggiunta proprio il 3 maggio, giorno della chiusura della sua mostra antologica “Paolo Bernardi, 63 anni dopo...” ospitata alla Fondazione Eugenio Guglielminetti. L'esposizione, che raccoglieva dipinti, disegni e bozzetti dagli anni Sessanta a oggi, rimane come il suo testamento artistico.
Paolo Bernardi lascia la compagna di una vita, l'attrice Athina Cenci, alla quale è stato legato da un profondo sodalizio umano e professionale. Le sue opere — che spaziano dal figurativo al surrealismo, fino a una matura consapevolezza metafisica — continueranno a testimoniare la sua capacità unica di trasformare oggetti comuni in messaggi profondi.
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