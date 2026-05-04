Addio a Paolo Bernardi, scompare il Maestro che ha dato forma ai sogni

Si è spento stanotte all'età di 77 anni, dopo una lunga malattia, Paolo Bernardi, figura di spicco nel panorama artistico e teatrale italiano. Pittore, scenografo e costumista, Bernardi ha dedicato la sua intera esistenza all'arte e all'insegnamento, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della cultura.

Il rosario sarà celebrato domani, martedì 5 maggio, alle 21, a Castello d'Annone; il funerale si svolgerà mercoledì alle 11,30. Formatosi all’Accademia Albertina di Torino alle lezioni di Enrico Kaneclin e Paolo Derusticis, Bernardi si è dedicato per decenni all’insegnamento presso le Accademie di Belle Arti di Torino, Bologna, Roma e dal 2004 presso il Dipartimento di Scenografia all’Accademia di Brera-Milano, coltivando l’impegno professionale in Teatri ed Enti Lirici europei, tra cui Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale di Bologna, Opera di Lucerna, Berna, Lussemburgo, Montpellier, Nizza, Giessen. Ha lavorato anche a scenografici nei Centri di produzione televisiva Rai in svariati generi di spettacoli, dallo sceneggiato letterario al poliziesco a programmi musicali e scientifici.

La produzione artistica di Paolo Bernardi è stata presentata ad Asti nella retrospettiva “Pittore in scena”, ad opera del Comune, dal dicembre 2018 al gennaio 2019 e nella successiva esposizione a Castello d’Annone, nella Chiesa sconsacrata SS. Annunziata nel settembre 2019 in seguito alla designazione di Maestro del Palio. Interventi plastici e installazioni sono stati costantemente realizzati nelle sale espositive della Fondazione Eugenio Guglielminetti nel 2023, 2024, 2025.

L'ultimo "Sipario"

In una coincidenza che appare quasi come un ultimo, poetico gesto artistico, la morte è sopraggiunta proprio il 3 maggio, giorno della chiusura della sua mostra antologica “Paolo Bernardi, 63 anni dopo...” ospitata alla Fondazione Eugenio Guglielminetti. L'esposizione, che raccoglieva dipinti, disegni e bozzetti dagli anni Sessanta a oggi, rimane come il suo testamento artistico.

Paolo Bernardi lascia la compagna di una vita, l'attrice Athina Cenci, alla quale è stato legato da un profondo sodalizio umano e professionale. Le sue opere — che spaziano dal figurativo al surrealismo, fino a una matura consapevolezza metafisica — continueranno a testimoniare la sua capacità unica di trasformare oggetti comuni in messaggi profondi.