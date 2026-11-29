Non c'è pace per gli abitanti della zona di Casabianca, Valmolina, Valleandona, Montegrosso-Cinaglio. Sono le frazioni a nord est della città di Asti che da una ventina di giorni sono bersagliate dai ladri.

L'ultima intrusione è stata registrata ieri, in una casa di località Vallemanina, fra Valleandona e Casabianca.

E tutto questo nonostante telecamere di sorveglianza private, sistemi di antifurto, portoncini blindati e una capillare rete di Controllo del Vicinato, uno dei primi ad essersi costituito formalmente già molti anni fa. Tanta l'attenzione dei residenti aiutati, fin dai primi furti di questa nuova ondata, da un rafforzamento delle pattuglie delle forze dell'ordine. Ma non basta. Le intrusioni proseguono, come se i ladri fossero a conoscenza di ogni singolo movimento dei padroni di casa e sanno di avere sufficiente tempo per compiere il furto anche se gli allarmi partono contestualmente alle chiamate alle forze dell'ordine che, però, devono avere il tempo materiale per arrivare sul posto dell'intrusione. E loro intanto fanno man bassa: bastano 5-8 minuti, a due complici, per rovistare nei posti più "probabili" in cui la gente nasconde ori e denaro.

Si sfiora la decina di case visitate in questo nuovo giro di furti, tutti concentrati in quella zona. Qualcuno andato a buon segno, altri solo tentati e ripresi dalle telecamere e registrate dagli allarmi antifurto che si sono attivati. Girano immagini di questi ladri che però sono impossibili da riconoscere: gli uomini ripresi indossano abiti anonimi, senza segni di riconoscimento e si coprono il capo con i cappucci delle felpe o con berretti e sciarpe che travisano completamente il viso.

Polizia Municipale, Questura e Carabinieri hanno acquisito tutte le immagini a disposizione, anche quelle dalle telecamere pubbliche che registrano il transito delle auto, concentrandosi su quelle già segnalate dai vari gruppi di Controllo del vicinato come "forestiere", non appartenenti a residenti della zona, ma anche questo è un lavoro lungo e spesso si scontra con la professionalità criminale dei ladri.