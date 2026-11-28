Nel week end del Black Friday in cui la corsa all'acquisto con sconto diventa vera e propria frenesia per i clienti e un'occasione prenatalizia di buone vendite per i negozianti, Cristina La Vista, titolare della boutique Imagine di via Cavour torna a fare i conti con un segnale di allarme di intrusione nel suo negozio.

Questa notte, infatti, nuova spaccata nella boutique che propone in vendita collezioni di Elisabetta Franchi. Una spaccata che sembra la fotocopia di quella avvenuta agli inizi di marzo, sempre quest'anno, ad una settimana di distanza (allora) dall'altro colpo che ha depredato la gioielleria della stessa via a poche centinaia di metri più in là, verso la stazione.

E' lei stessa a darne l'annuncio in un post al limite della disperazione. «Non ho parole, i ladri sono di nuovo entrati in negozio e hanno portato via tutto. Come a marzo. Non so più cosa dire».

Ancora una volta i ladri hanno agito di notte e hanno sfondato la vetrina, nonostante fosse stata sostituita, dopo l'episodio di marzo, con materiali altamente resistenti all'urto. Hanno fatto un gran rumore, tanto che alcune persone che abitano sopra si sono accorte del colpo in atto e hanno gridato loro di smettere, dopo aver chiamato le forze dell'ordine. Ma i ladri sono stati velocissimi, sia nell'entrare nel negozio, sia nel prendere i capi e fuggire con le braccia piene di abiti firmati. Come unici testimoni sono rimasti i manichini vestiti a Natale della vetrina.

A marzo era successa la stessa cosa: i ladri avevano usato una pesante mazza per abbattere la porta di ingresso e in pochi secondi avevano ripulito gli stender della boutique, portandosi via abbigliamento per il valore di circa 70 mila euro.

E le cronache parlano ancora di un altro colpo, risalente al 2015, sempre nella stessa sede di via Cavour, sempre con la stessa modalità.

Questa volta Cristina La Vista non riesce nemmeno più a parlare dell'accaduto. Ha postato foto e notizia sui canali social della boutique per giustificare la chiusura di oggi, ma nulla più. Chiedendo anche di non commentare vista l'incredulità di questo nuovo furto a distanza di così pochi mesi dal precedente. «Saremo chiuso fino a quando non so dirlo. E' un incubo» le sue parole prima.

Indagano di carabinieri che hanno acquisito i video della sorveglianza interna.