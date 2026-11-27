E' un lungo e doloroso addio quello che accompagna Thomas Gregory Serratore, il ragazzo di 18 anni deceduto a causa di un investimento martedì della scorsa settimana sul rettilineo di Bramairate.

Arrivato il nullaosta della Procura, i funerali del ragazzo si terranno domani mattina, sabato, alle 9,30 nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes (quartiere Torretta). La stessa che questa sera, venerdì, a partire dalle 19 accoglierà coloro che vorranno pregare in rosario per Thomas.

Da ieri, parenti e amici, possono già fare un saluto personale a Thomas la cui salma è esposta nella camera ardente del Cimitero Urbano di Asti. I genitori hanno anche pensato ad acconsentire ad una richiesta arrivata dai tanti amici del ragazzo che vogliono dimostrare il loro affetto e il loro dolore per la sua scomparsa.

Sarà possibile firmare o scrivere un pensiero a pennarello sulla bara affinché accompagnino l'ultimo viaggio della giovane vittima della strada.