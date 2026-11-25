Stavano passando con l'auto di servizio in via Scarampi, di notte, durante un controllo normale del centro cittadino quando improvvisamente un giovane si è avvicinato alla pattuglia ed è saltato sul tettuccio.

Con un gesto velocissimo ha strappato l'antenna dell'apparato radio della radiomobile e si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Un episodio curioso ma anche particolarmente odioso che non è rimasto impunito.

I militari hanno esaminato accuratamente i filmati delle telecamere di sorveglianza, sia pubblici che privati e sono arrivati all'identificazione di questo ragazzo, che è stato anche riconosciuto di persona dai militari di pattulia quella sera.

Un giovane già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti reati in materia di armi. Quando è stato denunciato ed invitato a nominare un difensore, ha dato ai carabinieri una carta di identità elettronica senza chip identificativo, meritandosi così anche una denuncia per uso di atto falso, contraffatto ed ingannevole della pubblica fede. Ovviamente la carta di identità è stata sequestrata per successive indagini per tracciare l'uso che è stato fatto del microchip mancante.