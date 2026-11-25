Sarà una delle prime richieste che i difensori di Alex Manna chiederanno alla Corte d'Assise, fissata il 22 gennaio 2027: fare una perizia super partes cinematica per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Zoe Trinchero, 17 anni, a febbraio.

Perché non basta la confessione, avvenuta meno di 24 ore dopo, di Alex Manna, in carcere da allora e rinviato a giudizio lunedì dal gup Biasci.

La difesa: "Non è stato un femminicidio e non l'ha gettata lui giù nel rio"

Il ragazzo di 19 anni ha ammesso di aver preso a pugni l'amica ma nega di averla gettata nel rio e nega che il movente sia legato ad una relazione rifiutata. «Quella sera, dopo essere andati con gli amici a prendere qualcosa da mangiare nel garage dove c'erano tutti, mi sono appartato con lei perché volevo parlarle del momento difficile che stavo attraversando con la separazione dei miei genitori» ha ripetuto più volte Manna. Aggiungendo di ritenere Zoe una cara amica con la quale confidarsi e ricevere qualche parola di conforto. Alla risposta della ragazza, sprezzante nei confronti del padre di Manna, lui ha perso la testa e l'ha colpita alla testa con i pugni. Ma nega di averla gettata nel rio e ora a dargli ragione c'è anche la consulenza cinematica degli esperti incaricati dai suoi difensori (avvocati Patrizia Gambino del Foro di Asti e Rocco Iorianni del foro di Palmi).

Sono diversi i passaggi in cui si argomenta una ricostruzione diversa da quella prospettata dalla Procura.

Partendo dall'accusa di femminicidio. Alex, scrivono i consulenti, conosceva Zoe ma sia dalle dichiarazioni degli amici e delle amiche della ragazza, sia dall'analisi dei cellulari, non emergono nè "bombardamenti" di messaggi e chiamate, nè un corteggiamento più o meno insistente del ragazzo nei confronti della vittima. Nessuno dell'entourage di Zoe aveva sentito di avances di Alex e, sottolineano ancora i consulenti della difesa, quella sera la ragazza era tranquilla, per nulla a disagio nè preoccupata altrimenti non si sarebbe appartata con lui in piazzetta San Martino ma sarebbe tornata al garage in compagnia degli altri amici che erano con loro ad acquistare il cibo da asporto.

Da queste analisi, per la difesa non si può parlare di femminicidio perché non vi è alcun atto nè prova che parli di un rifiuto della ragazza ad una relazione voluta da Alex.

La ricostruzione secondo la difesa

Un ampio capitolo viene riservato ai fatti. Nessuna discrasia rispetto alla dinamica di quella serata fatta dalla Procura fino a quando i due ragazzi entrano nel cortiletto interno che sovrasta il rio Nizza, con una ringhiera alta poco più di un metro a riparo del corso d'acqua che scorre circa quattro metri più in basso.

Ma in quel parcheggio sempre aperto di via San Martino, le telecamere non arrivano e quindi sono i rilievi scientifici a restituire informazioni per la ricostruzione.

Secondo la difesa, Alex ha detto la verità quando nega di essersi disfatto del corpo di Zoe gettandolo nel rio sottostante.

Nella consulenza si legge che i pugni ricevuti hanno sicuramente stordito e disorientato la ragazza che è caduta a terra, tossiva e respirava male (testimonianza di Manna compatibile, si legge, con un attacco d'asma misto a comprensibilissimo attacco di panico). L'aggressione a mani nude che aveva provocato escoriazioni anche alle mani del ragazzo, avrebbe provocato delle ferite a Zoe con perdita di sangue. Dopo qualche minuto la ragazza si sarebbe ripresa e si sarebbe rialzata da sola, seppur ancora disorientata. L'emorragia sarebbe stata raccolta dal giubbotto della ragazza e questo spiegherebbe perché sul parcheggio è stata trovata una sola traccia.

Poi avrebbe fatto tutto da sola: ancora stordita, sanguinante e tremante, si sarebbe avvicinata alla ringhiera e sarebbe caduta nel rio dove è deceduta per il trauma cranico riportato. Senza alcun intervento di Manna. Lo stesso Manna indossava, quella sera, un giubbotto bianco recuperato poche ore dopo il delitto, nascosto nella mansarda di casa della fidanzata, che non presentava alcuna traccia di sangue della vittima. La difesa si chiede: come è possibile che abbia preso in braccio la ragazza esanime, ne abbia sollevato il corpo oltre la ringhiera e l'abbia lasciato cadere senza sporcarsi di sangue?

Reato ridimensionato?

Una ricostruzione dei fatti che, se accolta dai giudici, porterebbe ad un notevole ridimensionamento della responsabilità giudiziaria di Alex Manna così come ipotizzato dai suoi difensori: non più femminicidio ma omicidio colposo o preterintenzionale con possibilità di accesso al rito abbreviato e allo sconto di pena.

Ma essendo la consulenza di parte ampiamente difforme, soprattutto nelle sue conclusioni, da quella della Procura, i difensori di Manna avevano già chiesto in sede di udienza preliminare di disporre una perizia super partes. Respinta.

Sarà riproposta alla Corte d'Assise.