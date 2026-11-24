Uno schema che, purtroppo, è tristemente noto da anni. Cambia solo la geografia in cui avviene. Sono le ondate di furti in cui i ladri scelgono una zona della città o della provincia e la "battono" per uno-due mesi fino a che trovano case che valga la pena di svaligiare e poi se ne vanno e la lasciano in pace.

Dopo Portacomaro, Valleandona, Viatosto, Variglie, ora tocca alle frazioni di Casabianca, Montegrosso-Cinaglio, Valmolina, tutte alle porte nord ovest della città di Asti.

Da oltre un mese e mezzo vengono denunciati furti consumati o tentati. L'ultimo ieri sera, lunedì, quando una donna è rientrata a casa alla fine del pomeriggio e, dal giardino, si è accorta della presenza dei ladri in casa. E non si può dire che i residenti siano sprovveduti: la maggior parte delle case colpite sono dotate di portoncini e finestre blindate, di antifurti, di fari potenti che illuminano tutta l'area intorno a casa in caso di intrusione. Anche la casa di ieri era dotata di antifurto e quando la proprietaria è arrivata ha trovato i ladri che agivano indisturbati nonostante le sirene dell'antifurto stessero urlando.

Anche le videoriprese delle telecamere restituiscono ladri che, nonostante sirene e fari accesi, non si agitano più di tanto. Felpe scure con i cappucci calati sulla testa e abbigliamento che copre eventuali segni di riconoscimento come tatuaggi rendono difficile una successiva eventuale identificazione.

Sui bottini non è dato a sapere, anche se molti dicono di non tenere in casa oggetti di valore o denaro.

Ma è il senso di insicurezza che instillano le intrusioni a fare più danni. Case in luoghi bellissimi ma isolate, spesso abitate da anziani o persone sole che perdono così la tranquillità anche se non hanno nulla da rubare. Perché nessuno sa che tipo di reazione aspettarsi nel caso in cui vengano sorpresi. Anche se, in tutti i casi accaduti finora, i ladri semplicemente scappano.

Il furto di ieri però è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e nei gruppi di Controllo di vicinato dalla zona sono sempre più frequenti le richiesta di incontri di tutti i residenti per discutere di persona cosa si può fare per contrastare l'ondata.