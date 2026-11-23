Il Gup Biasci ha deciso poco fa di non accogliere nessuna delle richieste avanzate dai difensori di Alex Manna, il ragazzo di 19 anni reo confesso di aver ucciso Zoe Trinchero, 17 anni, a Nizza Monferrato nove mesi fa.

E di mandarlo direttamente al giudizio della Corte d'Assise che inizierà il 22 gennaio 2027. A due giorni dalla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, viene mantenuta l'imputazione di femminicidio, aggravando la posizione del giovane accusato di aver ucciso Zoe perché respinto.

Una versione che lui ha sempre contestato. Ancora oggi, durante delle brevi dichiarazioni spontanee al giudice Biasci in cui ha ammesso di averla aggredita a colpi di pugni ma di non averla gettata giù nel rio Nizza. Luogo in cui è deceduta. Uno dei particolari a sostegno di questa versione è il fatto che la ragazza sicuramente aveva già il volto (e non solo) insanguinato dopo i pugni ma il giubbotto bianco indossato quella sera da Manna e poi repertato poche ore dopo l'omicidio, non porta alcun segno di sangue. Per la difesa è difficile che lui possa essere riuscito a gettare il corpo al di là della ringhiera senza lasciare segni sul suo giubbotto.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Gambino e Iorianni, presentando una corposa memoria con richiesta di riqualificazione in omicidio colposo o preterintenzionale, aveva chiesto anche una perizia cinematica per ricostruire la dinamica di quella sera, visto che il consulente di parte era arrivato a conclusioni decisamente diverse da quelle del consulente del pm.

Hanno insistito su un documento contenuto nel fascicolo che riguarda l'autopsia sulla ragazza. In un primo tempo il consulente del pm aveva anticipato che la causa della morte della ragazza era da attribuirsi ad un trauma cranico da precipitazione mentre nella versione finale, anch'essa agli atti, si legge che è morta per annegamento.

Ancora aveva chiesto una perizia sulla capacità di intendere e volere dell'imputato insieme alla revoca della custodia cautelare in carcere da trasformare in detenzione domiciliare in una comunità psichiatrica.

Il giudice ha ricevuto tutto e si è ritirato. Dopo qualche ora la sua decisione: tutte le richieste della difesa respinte e fissazione della prima udienza in Corte d'Assise per gennaio.

Tante le parti civili che si sono costituite contro Alex Manna: i genitori e parte della famiglia di Zoe con l'avvocato Fabrizio Ventimiglia ma anche Naudy Carbone assistito dall'avvocato Alberto Avidano e l’Associazione Futura di Nizza che difende le vittime di violenza, rappresentata dall'avvocato Mauro Vaccaneo. Carbone è il ragazzo che in un primo momento era stato accusato da Manna di essere l'omicida mentre Futura è un’associazione presente sul territorio per contrastare la violenza di genere e tra l’altro proprio a Nizza. È una costituzione fatta anche per dare un segnale concreto di presenza e lavoro a favore delle donne.