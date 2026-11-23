Un inseguimento che ha preso dei contorni inquietanti quello che ha visto protagonisti un equipaggio delle Volanti della Questura di Asti e due persone che si trovavano ai Giardini di viale alla Vittoria.

Durante un normale servizio di controllo, i due si sono mostrati subito molto agitati e poco collaborativi. Un nervosismo che tradiva la possibilità di una loro irregolarità o forse anche altro tanto che gli agenti hanno deciso di sottoporli a perquisizione.

Ma uno dei due, a quel punto, ha allontanato l'agente che lo stava controllando e lo ha spinto a terra. Ne è nato un inseguimento durato poche decine di metri perché i poliziotti hanno individuato il fuggiasco in una strada senza uscita.

Nel bloccarlo, però, sono stati nuovamente strattonati e spinti dal ragazzo in fuga che ha anche tentato di estrarre la pistola d'ordinanza ad uno degli agenti che lo voleva fermare. Per fortuna è stato un tentativo andato vano ed è stato fermato e portato in Questura. Lì si è scoperta la ragione di tanto nervosismo: addosso aveva dell'hashish nascosto nelle calze.

Nonostante fosse ancora minorenne, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina. Arresto confermato e domiciliari in comunità.