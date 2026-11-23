E' in corso davanti al Gup del Tribunale di Alessandria l'udienza preliminare a carico di Alex Manna, il ragazzo di 19 anni reo confesso di aver tolto la vita a Zoe Trinchero, 17 anni, nella notte fra il 6 e il 7 febbraio.

Nove mesi di carcere e sei di indagini da parte della Procura della Repubblica di Alessandria che sicuramente chiederà il suo rinvio a giudizio per femminicidio.

Ad assisterlo gli avvocati Patrizia Gambino del Foro di Asti e Rocco Giuseppe Iorianni del Foro di Palmi che hanno lavorato al pari della Procura alle indagini difensive.

A fronte della confessione del ragazzo, i suoi legali nutrono ancora dubbi sull'esatta ricostruzione dei fatti che, seppur non cambi il gesto compiuto e la responsabilità in capo a Manna, potrebbe fare sensibile differenza in punto pena.

Per questo motivo i difensori hanno annunciato di aver predisposto una consulenza di parte con una ricostruzione di quanto accaduto quella sera prima del ritrovamento del corpo senza vita di Zoe in fondo al rio Nizza. Ed è una ricostruzione difforme da quella fatta dal consulente della Procura. Probabilmente stamattina Alex Manna chiederà la parola per fare delle spontanee dichiarazioni, forse per chiarire meglio i motivi che hanno portato al litigio mortale: questo è sempre stato un punto segnato dai "non ricordo bene" del ragazzo quando venne interrogato ancora sotto choc per l'accaduto.

Altre richieste da parte della difesa saranno valutate sul momento a secondo dell'andamento dell'udienza. Udienza che vede un'altra parte civile, oltre a quella della famiglia di Zoe. Ed è Naudy Carbone, il musicista nicese accusato in un primo tempo dell'omicidio proprio da parte di Alex Manna. Quella iniziale accusa portò un gruppo di una trentina di persone sotto casa di Carbone e solo l'intervento tempestivo dei carabinieri lo salvò da un'aggressione collettiva.