La visibilità sulla rete è diventata una legge di mercato per chiunque abbia un’attività commerciale, ancor più nel settore delle automobili, dove chi ha bisogno di acquistare una vettura può così scegliere già dal divano di casa il salone o la concessionaria cui rivolgersi.

Un obbligo per restare sul mercato, dunque, che però espone anche ai rischi della rete.

E’ quanto ha scoperto, suo malgrado, Gianluca Penna, titolare di Aj Motors, rivenditore di auto nella zona industriale di Asti.

«Me ne sono accorto perché ad un certo punto mi è arrivata una sospetta richiesta di dati sensibili con allegati dei documenti sospetti, probabilmente essi stessi sottratti ad altra persona forse ignara – spiega Penna – Ho fatto una breve ricerca in rete e ho scoperto che era nato, dall’oggi al domani, un sito parallelo al mio, in tutto e per tutto ad eccezione di un trattino fra la sigla Aj e la parola Motors. Ho indagato ancora un po’ e sono quasi sicuro che siano partiti dalla mappa su Google che indica la nostra posizione per accedere a tutti i nostri riferimenti. Non so come abbiano fatto, probabilmente con l’intelligenza artificiale, ma hanno creato il loro sito fasullo con tutti i nostri dati».

Risultato? Ora appaiono due siti con nome (tranne il trattino), logo, riferimenti e auto in vendita dei quali uno è quello reale di Penna, l’altro non si sa di chi. Cambiano solo il numero di telefono e l'indirizzo mail in modo da poter intercettare i potenziali clienti.

«E che sia un’operazione poco chiara e truffaldina lo dimostra il fatto che, come sede per la visione di automobili presenti sul loro sito, ci sia la mia, di sede. E io, ovviamente, non ne so nulla. Anzi, non ho mai visto quelle vetture».

Penna ha subito segnalato il furto di identità della sua azienda alle forze dell’ordine e alle Authority, ma sa che ci vorrà tempo prima di arrivare ad oscurare il sito ombra. Nel frattempo fa un appello: «Siamo su una cinquantina di piattaforme on line di vendita di auto, in Italia e all’estero. Capite quanto può essere grave il danno economico e di immagine? Uno dei numeri indicati sul sito fasullo è stato associato anche un carrello per gli acquisti. Ai clienti e a coloro che sono interessati ad un’auto in vendita con il nome della mia azienda chiedo, per sicurezza, di contattarmi al numero di telefono giusto, il 333/2693659 e agli altri recapiti che si trovano nel mio biglietto da visita qui pubblicato. E’ incredibile – conclude il commerciante – come da un momento all’altro ci si renda conto di quanto si possa essere vulnerabili in rete».