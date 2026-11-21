Corso XXV Aprile
21 Novembre 2026 15:16:14
Il luogo dell'incidente in corso XXV Aprile
Sono ancora in corso i rilievi dell'incidente che intorno alle 12,30 è accaduto in corso XXV Aprile che da corso Torino conduce a piazza Lugano passando davanti alla Questura di Asti.
Secondo quanto appreso dai primi testimoni presenti allo schianto, dalla Questura è "scesa" un'auto condotta da un anziano che si è scontrata con quella uscita da una delle vie centrali che portano nel quartiere della Torretta.
Nell'impatto, l'auto condotta dall'anziano si è ribaltata sulla strada ed si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, oltre che dei soccorritori del 118, per liberare la carreggiata dopo i rilievi della Polizia Municipale.
La circolazione è stata bloccata per tutto il tempo necessario a soccorrere gli automobilisti e ricostruire la dinamica.
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