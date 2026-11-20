Su di lui pende un’accusa pesante, quella di concorso in tentato omicidio di uno dei poliziotti in servizio di ordine pubblico il 31 gennaio a Torino, al corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Una manifestazione che presto si era tradotta in scontri contro le forze dell’ordine. Uno dei manifestanti, Davide Frigo, 28 anni di Castelnuovo Don Bosco, è stato arrestato due settimane fa con l’accusa di aver partecipato all’assalto al furgone Daily che venne incendiato con un poliziotto intrappolato dentro che ha rischiato di morire soffocato. Solo grazie all’intervento di un gruppo di finanzieri in assetto antisommossa che l’hanno portato in salvo proteggendolo da un lancio fitto di oggetti che gli impediva di uscire dal furgone, per lui è stato possibile sfuggire all’incendio.

Frigo, dalle foto e dai video delle forze dell’ordine, è stato indicato come uno di quelli che si trovavano intorno al furgone quando è originato l’incendio. Lui, all’interrogatorio di garanzia assistito dall’avvocata Sara Gamba, ha negato di aver appiccato il fuoco e, pur ammettendo lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, ha anche affermato di non aver mai voluto fare realmente del male ai poliziotti.

Il suo difensore si è rivolto al Tribunale del Riesame di Torino che gli ha concesso gli arresti domiciliari in attesa del termine indagini.