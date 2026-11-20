I due alloggi erano piccoli ma molto ben organizzati, con una attenta divisione degli spazi interni per ricavarne più posti letti possibili. Ognuno di essi, infatti, era una fonte di reddito importante per le quattro cittadine straniere che sono state identificate dalla Squadra Mobile come le tenutarie di una prosperosa casa di prostituzione.

Gli alloggi si trovano ad Asti, zona corso Matteotti, e i poliziotti sono arrivati ad indagare su questo giro di prostituzione grazie ad alcune segnalazioni e ad una intensa attività investigativa durante la quale è stato possibile ricostruire l’attività che si praticava dentro i due immobili.

Negli alloggi, non sono stati trovati solo i letti, ma anche “materiale di consumo” come preservativi e articoli per l’igiene della persona oltre a più telefoni cellulari che venivano usati per gestire contatti ed appuntamenti con il vasto giro di clienti. Anche se non veniva disdegnato il metodo "analogico" delle agendine con segnati numeri di telefono, nomi e appuntamenti. Al momento del blitz della Squadra Mobile, sono state rinvenute banconote per poco meno di mille euro.

In uno degli alloggi usati per ricevere i clienti, poi, è stato trovato un sistema di videosorveglianza le cui telecamere erano orientate in modo da osservare l’ingresso e, attraverso un monitor interno, controllare chi si presentava alla porta per gestire al meglio gli arrivi dei clienti.

Per questa attività, tre cittadine straniere sono state denunciate a piede libero, per reati che vanno dal favoreggiamento della prostituzione alla violazione delle norme in materia di immigrazione. Perché tutte e tre erano prive di permesso di soggiorno e ad esse se ne è aggiunta una quarta rintracciata dopo le perquisizioni, alla stazione ferroviaria. Tutte sono state destinatarie di decreto di espulsione firmato dal prefetto di Asti e ordine di allontanamento dal territorio italiano firmato dal Questore.