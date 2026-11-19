Sulla class action che oggi prevedeva la sentenza al Tribunale delle Imprese di Milano interviene la dottoressa Barbara Rivolta, MSL-PR Agency Meta per riferire sulla posizione del colosso mondiale dei social tirato in causa insieme a Tik Tok. Contro di loro il Moige, Movimento italiano genitori, assistito dallo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino. Nel gruppo di ricorrenti anche i genitori di Rossella, la ragazzina astigiana di 12 anni, che due anni fa si è tolta la vita.

«Sappiamo che i genitori sono preoccupati per la sicurezza dei propri figli adolescenti online, ed è proprio per questo che continuiamo a lavorare per aiutarli a proteggerli - scrive la dottoressa Rivolta a nome di Meta - Respingiamo con forza tali accuse, che ignorano il nostro impegno di lunga data a sostegno dei giovani. Gli Account per Teenager offrono protezioni predefinite che limitano chi può contattare gli adolescenti, i contenuti a cui possono accedere e il tempo che trascorrono su Facebook e Instagram. Rivendichiamo il nostro operato e continueremo a impegnarci ulteriormente per proteggere i giovani e garantire la loro sicurezza».